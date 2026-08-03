Escasez de agua
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Camiones cisterna trasladan agua a Karrantza para garantizar el suministro

Publicidad
20220914174537_karrantza-ura_
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Zisterna-kamioiek ura eraman dute Karrantzara hornidura bermatzeko

Última actualización

Camiones cisterna trasladan diariamente 250 metros cúbicos de agua al municipio vizcaíno de Karrantza para garantizar el suministro tras el descenso de las reservas disponibles por la falta de precipitaciones de las últimas semanas.

Bizkaia Agua Sociedad

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Sin refugio y sin alimentos: la crisis migratoria satura el CETI de Ceuta y desborda a las ONG

El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) se encuentra saturado desde hace varios días. Cientos de migrantes procendentes tanto de Marruecos como de países del África subsahariana (como Sudán o Chad) permanecen a la espera en la playa de El Trampolín y en el exterior del CETI tras quedarse sin plaza. Mientras, la presión migratoria desborda también la capacidad de atención de las ONG. Su prioridad es dar de comer a los migrantes que no han comido desde que llegaron, pero también se encargan de informarles sobre sus derechos.

Cargar más
Publicidad
X