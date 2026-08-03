Detenido un hombre acusado de agredir sexualmente a una mujer en San Sebastián
La Ertzaintza ha detenido en San Sebastián a un hombre acusado de una agresión sexual a una mujer en una vivienda de Amara.
Según ha informado la Ertzaintza a Europa Press, los hechos tuvieron lugar durante la madrugada del sábado. A las 9:00, el presunto autor de los hechos fue detenido por la Ertzaintza.
La agresión sexual está siendo investigada, y el arrestado ya ha pasado a disposición judicial.
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