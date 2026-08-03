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Jaurlaritzak "erantzukizun argiak" dituen "egiturazko migrazio plana" eskatu die Espainiari eta Europari

Melgosa sailburuaren hitzetan,  Ceutan gertatutakoa "oso larria da" eta Eusko Jaurlaritza aspalditik ohartarazten ari den zerbait berresten du: "migrazioak aspaldi utzi zion egoera koiuntural bat izateari".

Migranteak Irun

Hainbat migratzaile, Irunen. Artxiboko irudia.

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EITB

Azken eguneratzea

Ceutan lehertu den migrazio krisiaren aurrean, "berehalako erantzun koordinatua" eta "erantzukizun argiak izango dituen egiturazko migrazio plana". Hori da Eusko Jaurlaritzak Espainiako Gobernuari eta Europar Batasunari helarazi dien eskaria. 

Hedabideen aurrean egindako agerraldian, Nerea Melgosa Eusko Jaurlaritzako Ongizate, Gazteria eta Erronka Demografikorako sailburuak esan du Ceutan "gertatutakoa oso larria" dela eta bere saila aspalditik esaten ari den zerbait berresten dela: "migrazioak aspaldi utzi zion egoera koiuntural bat izateari".

Ceutarako bidean hil diren pertsonei eta haien familiei elkartasuna adierazi ondoren,  sailburuak nabarmendu du migrazioaren auziari errotik heltzea ezinbestekoa dela, plan zehatz baten bidez. "Ezin da jarraitu partxeen, larrialdiko banaketen edo hartutako erabakien bidez kudeatzen, ondoren erantzun behar duten lurraldeak kontuan hartu gabe", adierazi du.

Balizko ondorioak, Irunen

Bestalde, adierazi duenez, Frantziak iragarritako "polizia errefortzuak" Jaurlaritza behartzen du "berehala jakitera" krisi honek zer ondorio izan ditzakeen "Irunen, Iparraldeko mugan eta euskal harrera eta babes-sistemetan". 

Espainiako Gobernua Gasteizkoarekin harremanetan jarri den galdetuta, Melgosak erantzun du oraingoz "ezinezkoa" dela jakitea Ceutara heldu direnetatik zenbatek hartuko duten EAErako bidea. 

Eguneko Titularrak Eusko Jaurlaritza Irun Migrazioa Gizartea

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18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Babeslekurik eta janaririk gabe: migrazio-krisiak gainezka utzi du Ceutako migrazio-zentroa, eta GKEak ere gainditu egin ditu

Atzerritarrentzako Aldi Baterako Egonaldi Zentroa gainezka dago azken egunotan. Marokotik zein Saharaz hegoaldeko Afrikako herrialdeetatik —Sudanetik eta Txadetik, besteak beste— iritsitako ehunka migratzaile Trampolin hondartzan eta migrazioa-zentroaren kanpoaldean daude zain, tokirik ez dutelako. Bien bitartean, migrazio-presioak GKEak ere gainditu egin ditu. Haien lehentasuna iritsi zirenetik jan barik dauden migratzaileei janaria ematea da, eta, gainera, haien eskubideei buruzko informazioa ematen diete.

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