Jaurlaritzak "erantzukizun argiak" dituen "egiturazko migrazio plana" eskatu die Espainiari eta Europari
Melgosa sailburuaren hitzetan, Ceutan gertatutakoa "oso larria da" eta Eusko Jaurlaritza aspalditik ohartarazten ari den zerbait berresten du: "migrazioak aspaldi utzi zion egoera koiuntural bat izateari".
Ceutan lehertu den migrazio krisiaren aurrean, "berehalako erantzun koordinatua" eta "erantzukizun argiak izango dituen egiturazko migrazio plana". Hori da Eusko Jaurlaritzak Espainiako Gobernuari eta Europar Batasunari helarazi dien eskaria.
Hedabideen aurrean egindako agerraldian, Nerea Melgosa Eusko Jaurlaritzako Ongizate, Gazteria eta Erronka Demografikorako sailburuak esan du Ceutan "gertatutakoa oso larria" dela eta bere saila aspalditik esaten ari den zerbait berresten dela: "migrazioak aspaldi utzi zion egoera koiuntural bat izateari".
Ceutarako bidean hil diren pertsonei eta haien familiei elkartasuna adierazi ondoren, sailburuak nabarmendu du migrazioaren auziari errotik heltzea ezinbestekoa dela, plan zehatz baten bidez. "Ezin da jarraitu partxeen, larrialdiko banaketen edo hartutako erabakien bidez kudeatzen, ondoren erantzun behar duten lurraldeak kontuan hartu gabe", adierazi du.
Balizko ondorioak, Irunen
Bestalde, adierazi duenez, Frantziak iragarritako "polizia errefortzuak" Jaurlaritza behartzen du "berehala jakitera" krisi honek zer ondorio izan ditzakeen "Irunen, Iparraldeko mugan eta euskal harrera eta babes-sistemetan".
Espainiako Gobernua Gasteizkoarekin harremanetan jarri den galdetuta, Melgosak erantzun du oraingoz "ezinezkoa" dela jakitea Ceutara heldu direnetatik zenbatek hartuko duten EAErako bidea.
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