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betiONek bere zerbitzua zabalduko du nahi ez den bakardadea detektatzeko eta 1.500 zaintzaileri laguntzeko

Telelaguntza-zerbitzu publikoak bakardade-arriskuan dauden erabiltzaileentzako plan pertsonalizatuak gehituko ditu, eta adineko edo mendeko senitartekoak etxean zaintzen dituztenentzako laguntza zabalduko du. Hortaz, uztailean iragarritako telelaguntza prediktibo eta aurreratuaren hedapena osatu egingo da.

Bilbao 16-04-2025 16 Rueda de prensa para presentar el último balance del programa de teleasistencia Beti On /// Beti ON telelaguntza programaren azkeneko balantzea aurkezteko prentsaurrekoa © MITXI

betiON zerbitzua. Argazkia: Europa Press

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EITB

Azken eguneratzea

Eusko Jaurlaritzak betiON telelaguntza-zerbitzu publikoa indartu egingo du, nahi ez den bakardadea prebenitzera eta zaintzaileei ematen zaien laguntza hobetzera bideratutako bi jarduera-ildo berriren bidez. Nerea Melgosa Ongizate, Gazteria eta Erronka Demografikoko sailburuak aurkeztu ditu neurriak, Donostian. Horiei esker, bakardade arriskuan dauden 100 erabiltzailerentzako plan pertsonalizatuak garatuko dira, eta beren etxeetan adineko edo mendekotasuna duten senitartekoak zaintzen dituzten 1.500 pertsonari laguntza espezifikoa emango zaie.

Ekimenak telelaguntza publikoaren etapa berria osatu egingo du; izan ere, uztailean iragarri zuen teknologia prediktibo eta aurreratua zabaldu egingo zela, eta 4.400 pertsona gehiagori emango ziela laguntza. Helburua da tresna berriak erabiltzea kalteberatasun-egoerak detektatzeko. Balorazioa talde profesionalek egingo dute, bai eta esku-hartzeak definituko eta erabakiak hartu ere.

"Gaur, uztailean egindako aurkezpena osatu egin dugu, ongizatearen funtsezko bi dimentsio txertatuz: lotura eta harreman esanguratsuak izateko beharra eta zaintzen dituztenak ere zaintzeko betebeharra", adierazi du Melgosak.

Nahi ez den bakardadearen aurkako plan pertsonalizatuak

Arreta-lerro berriak betiON programaren erabiltzaileen artean nahi ez den bakardadea jorratuko du, plan pertsonalizatuen bidez. Teknologiak arrisku-seinaleak identifikatzeko aukera emango du, baina laguntza esku-hartze profesionalean eta egoera indibidualen ezagutzan oinarrituko da.

Zerbitzuak gizarte-loturak indartu, laguntza-beharrak detektatu eta bakardadea areagotzea saihestuko du, ez dadin adinekoen ongizatearen eta autonomiaren narriadura-faktore bihurtu.

Laguntza gehiago etxean zaintzen dutenentzat

Bigarren jarduera zaintzaileei zuzentzeko sortu da, Euskadin 107.000 bat pertsonak osatutako kolektiboari, hain zuzen. BetiON zerbitzuak erabiltzaileen premiak ez ezik, egunero zaintza-lanak bere gain hartzen dituztenen egoera ere kontuan hartuko du.

Talde profesionalek gainkarga-seinaleak identifikatuko dituzte, eta kasuan kasu, egokitutako informazioa, orientazioa, prestakuntza eta laguntza erabili eta eskainiko dute. Halaber, zainketen antolaketa errazteko, zalantzak argitzeko eta isolamendu edo higadura emozionaleko egoerak prebenitzeko tresnak indartuko dira.

"Senide bat zaintzea afektu eta konpromiso adierazpen izugarria da, baina ezin du atsedenari, osasunari edo bizi-proiektuari berari uko egitea ekarri", adierazi du Melgosak. Sailburuak azpimarratu duenez, zaintzaileek "jakin behar dute ez daudela bakarrik, eta haiek ere zaintza-sistema publikoaren parte direla".

Teknologia, zaintzaren zerbitzura

Telelaguntza prediktiboak aukera emango du familiei segurtasun handiagoa eskaintzeko, besteak beste, erorikoak detektatu, geolokalizatu eta egoera jakin batzuen aurrean alertak emango ditu. Prestazio horiei esker, zaintzaileek aukera izan dezakete denbora batez alde egiteko, atseden hartzeko edo edozein jarduera lasaiago egiteko.

Eusko Jaurlaritzak nabarmendu duenez, tresna horien helburua ez da presentzia eta giza harremana ordezkatzea, baizik eta segurtasun eta laguntza handiagoa ematea.

Adinekoak Eusko Jaurlaritza Gizartea

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