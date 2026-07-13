TELELAGUNTZA
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BetiON zerbitzuak ahots bidezko abisuak bidaliko ditu, ezohiko egoeren berri emateko

Iragarkia
El servicio de Teleasistencia de Euskadi BetiOn ha cumplido 10 años y, con este motivo, los usuarios y quienes trabajan y colaboran en el servicio han recibido el reconocimiento en un acto presidido por el lehendakari en el BEC. 62.500 personas mayores usan este servicio actualmente.
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

EAEko Telelaguntza Zerbitzu Publikoak, betiONek, ahots-mezuak bidaliko dizkie erabiltzaileei, ezohiko egoeren berri emateko: bero-bolada bat, sute bat edo etxetik gertu izandako isuri toxiko bat, adibidez. Nerea Melgosa Eusko Jaurlaritzkao Ongizatea, Gazteria eta Erronka Demokrafikoaren sailburuak aurkeztu du ekimena. 

Eguneko Titularrak Eusko Jaurlaritza Bizkaia Gipuzkoa Araba Gizartea

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En cuanto a la reserva de plazas para los alumnos que recurrieron sus bajas calificaciones en euskera, el rector de EHU ha señalado que la respuesta "está contenida en los propios autos judiciales". La reserva de las plazas "es provisional y no asegura la continuidad si la decisión final confirma que, como nosotros creemos, la nota que de euskera tendrá que contar para la media, lo que puede suponer en algunos casos que no se alcanza la nota de corte para el grado en cuestión y se puede perder la plaza", ha explicado.
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Joxerramon Bengoetxea: “Plazak behin behinekoak dira, nahiz eta propio sortu zitzaien”

Joxerramon Bengoetxeak, Euskal Herriko Unibertsitateko errektoreak, adierazi du euskarazko kalifikazio baxuengatik errekurtsoa aurkeztu zuten ikasleentzako plazak "behin-behinekoak" direla, eta guzti hori "auto judizialetan jasota" dagoela ziurtatu du. Horrenbestez, plaza horiek ez dute bermatzen unibertsitatean jarraitzea; izan ere, euskarako notak batez bestekorako balioko balu, askok plazarik gabe geratuko lirateke. Gainera, errektoreak azaldu duenez, "normaltasunez" ari da aurrera egiten matrikulazio prozesua eta mozketak notak, beste urte batez.

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