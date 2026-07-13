ADINEKOEN EGUNA
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Edadekoak, sanferminetako azken txanparen protagonista: adinak ez du festarako gogoa zapuzten

Iragarkia
GRAFCAV6407. PAMPLONA, 13/07/2026.- El programa oficial de las fiestas de San Fermín dedica este lunes a las personas mayores y el Ayuntamiento de Pamplona realiza un acto de reconocimiento a una decena de personas centenarias de la ciudad. La Corporación municipal, encabezada por el alcalde, Joseba Asiron, ha recibido en la Casa Consistorial a siete mujeres y tres hombres residentes en Pamplona, que han acudido acompañados por familiares al homenaje. EFE/Villar López
18:00 - 20:00
EITBren argazkia
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EITB

Azken eguneratzea

Gaur adinekoen eguna da sanferminetan. San Lorentzo elizan meza eman dute goizean, eta Iruñeko Udaletxean harrera ofiziala egin zaie ehun urtetik gorako herritarrei. Erritmoa eta alaitasuna Kasinora ere eraman dira ohiko Alpargataren Dantzarekin. Egunari amaiera Orquesta Mondragonen kontzertuak emango dio, arratsaldean.

Sanferminak Iruñea Gizartea

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