2026ko uztailaren 13ko entzierroaren unerik onenak
Miura ganadutegiko zezenek ez dute huts egin sanferminetako hamaikagarren parte-hartzean ere. Lasterketa azkarra, arriskutsua eta garbia izan da, eta ia ibilbide osoa bat eginda ibili dira. Bost elkarrekin joan dira, seigarrena atzerago, baina korrikalarien aurka egin gabe.
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Edadekoak, sanferminetako azken txanparen protagonista: adinak ez du festarako gogoa zapuzten
Gaur adinekoen eguna da sanferminetan. San Lorentzo elizan meza ospatu dute goizean, eta Iruñeko Udaletxean harrera ofiziala egin zaie ehun urtetik gorako herritarrei. Erritmoa eta alaitasuna Kasinora ere eraman dira ohiko Alpargataren Dantzarekin. Egunari amaiera Mondragon Orkestraren kontzertuak emango dio, arratsaldean.
Sanferminetako "Gaixoa ni", zuzenean
Udaletxeko plazatik zuzenean.
Euskadi Urdina estrategia aurkeztu du Eusko Jaurlaritzak, itsas eta arrantza-sektorearen belaunaldi-erreleboa bermatzeko
Talentu gaztea erakartzea, berrikuntza bultzatzea, portuak modernizatzea eta itsasoari lotutako aukera ekonomiko berriak sortzea dira helburu nagusiak.
Almeriako sutea "zero" egoera operatiboan sartu da, eta kontrolatzear dago, lau egunen ondoren
Juanma Moreno Andaluziako presidenteak herritarrei ohartarazi die klima aldaketak bere erkidegoan duen eragina "oso handia" dela, eta kontzientziazioa eta "sentsibilitatea" eskatu die.
Ondarroan falta zen urpekari baten gorpua aurkitu dute
Ertzaintza eta larrialdi zerbitzuak Ondarroako uretan desagertutako 57 urteko gizonaren bila aritu dira igandetik.
Ertzaintza 46 urteko gizon baten heriotza ikertzen ari da, Mundakan
Gorpuak kolpeak ditu. Autopsiaren emaitzaren zain, hipotesi guztiak zabalik ditu Ertzaintzak.
Laudioko zenbait udal-instalaziotan legionella-maila altua hauteman dela eta eten egin dute horietako ur-hornidura, prebentzio modura
Aretako frontoiari, Aretako kultur etxeari, Gardeako kirol instalazioei eta Altzarrate futbol zelaiari eragiten die gorabeherak. Laudioko Udalak jakinarazi duenez, igerilekuetan ez dago arazorik eta segurua da bertan bainatzea.
Querolgo (Tarragona) lau urbanizazio husteko agindu dute, Aiguamurciako sutearen ondorioz
Babes Zibilak Querol herriko (Tarragona) lau urbanizazio husteko agindu du Aiguamurciako sutearen ondorioz, eta 300-400 bat bizilaguni agindu die etxetik ateratzeko. Suteak 114 hektarea baino gehiago erre ditu dagoeneko Vall de l'Infern eremuan eta Pontosera (Bartzelona) sartu da.
Ertzaintzaren esku jarraitzen du Errenterian gizon bat hiltzea leporatuta atxilotutakoak
Igande goizean 33 urteko gizon bat hil zen Errenteriako Kaputxinoeta auzoan, beste batek labanaz egindako erasoaren ondorioz, eta, gertakari horiei lotuta, 23 urteko gizon bat atxilotu zuen Ertzaintzak.