Sanferminak
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

2026ko uztailaren 13ko entzierroaren unerik onenak

Iragarkia
PAMPLONA, 13/07/2026.- Un mozo es alcanzado por uno de los toros de la ganadería sevillana de Miura a su paso por el tramo final que desemboca en el callejón durante el séptimo encierro de los Sanfermines 2026, este lunes en Pamplona. EFE/J.P. Urdiroz
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Miura ganadutegiko zezenek ez dute huts egin sanferminetako hamaikagarren parte-hartzean ere. Lasterketa azkarra, arriskutsua eta garbia izan da, eta ia ibilbide osoa bat eginda ibili dira. Bost elkarrekin joan dira, seigarrena atzerago, baina korrikalarien aurka egin gabe.

Sanferminak Iruñea Nafarroa Jaiak Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X