Ertzaintzaren esku jarraitzen du Errenterian gizon bat hiltzea leporatuta atxilotutako gizonak
Igande goizean 33 urteko gizon bat hil zen Errenteriako Kaputxinos auzoan, beste batek labanaz egindako erasoaren ondorioz, eta, gertakari horiei lotuta, 23 urteko gizon bat atxilotu zuen Ertzaintzak.
Igande honetan 33 urteko gizon bat hil duelakoan Errenterian (Gipuzkoa) atxilotutako 23 urteko gizonak ertzain-etxean jarraitzen du, epailearen aurretik noiz igaroko zain, Eusko Jaurlaritzaren Segurtasun Sailak astelehen honetan jakitera eman duenez.
Hilketa igande goizean gertatu zen, 09:00ak aldera, Sorgintxulo kaleko ostalaritza-establezimendu baten inguruan.
Biktimak labankada bat jaso zuen bularrean, eta bertaratutako osasun langileek ezin izan zuten heriotza baieztatu beste ezer egin.
Ertzaintzak biktima ez ezik, ustezko erasotzailea, lekukoak eta ustez hilketa egiteko erabilitako arma zuria aurkitu zituen tokian bertan. Halaber, 23 urteko gizona atxilotu zuten erasoaren egilea zelakoan.
Bestalde, Ertzaintzak hilketaren nondik norakoak ikertzen jarraitzen du.
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