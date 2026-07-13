HOMICIDIO EN ERRENTERIA
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Continúa en dependencias de la Ertzaintza el detenido por la muerte de un hombre en Errenteria

El hombre de 23 años fue detenido este domingo por su presunta relación con la muerte de otro varón, de 33 años, en un establecimiento hostelero del barrio de Kaputxinos.
GRAFCAV6310. ERRENTERIA (GIPUZKOA) (ESPAÑA), 12/07/2026.- Un hombre de 33 años ha fallecido este domingo en Errenteria (Gipuzkoa) tras ser apuñalado en el pecho con un arma blanca en las inmediaciones de un establecimiento hostelero, ha informado el Departamento vasco de Seguridad. EFE/Juan Herrero.
Lugar donde ocurrió el apuñalamiento mortal en Errenteria. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Ertzaintzaren esku jarraitzen du Errenterian gizon bat hiltzea leporatuta atxilotutako gizonak
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EITB

Última actualización

El joven de 23 años detenido ayer domingo en Errenteria (Gipuzkoa) acusado de matar con arma blanca a otro hombre (33 años) continúa en dependencias policiales, a la espera de ser puesto a disposición judicial, según ha informado este lunes el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

Los hechos ocurrieron hacia las 09:00 horas de este domingo, en las inmediaciones de un establecimiento hostelero del barrio de Kaputxinos del municipio guipuzcoano. 

La víctima tenía una herida por arma blanca en el pecho, y los sanitarios desplazados al lugar solo pudieron comprobar su fallecimiento. 

Además de a la víctima, la Ertzaintza localizó en el lugar al presunto agresor y a testigos de lo ocurrido. 

Desde ese momento, la Ertzaintza abrió una investigación para esclarecer las circunstancias del homicidio y detuvo a un hombre de 23 años, que había dejado allí mismo el arma blanca utilizada, como presunto autor de este apuñalamiento

El arrestado permanece este lunes en comisaría, a la espera de prestar declaración ante el juez en las próximas horas.

Asesinatos Gipuzkoa Ertzaintza Errenteria Delitos Sociedad

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