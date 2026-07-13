Continúa en dependencias de la Ertzaintza el detenido por la muerte de un hombre en Errenteria
El joven de 23 años detenido ayer domingo en Errenteria (Gipuzkoa) acusado de matar con arma blanca a otro hombre (33 años) continúa en dependencias policiales, a la espera de ser puesto a disposición judicial, según ha informado este lunes el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.
Los hechos ocurrieron hacia las 09:00 horas de este domingo, en las inmediaciones de un establecimiento hostelero del barrio de Kaputxinos del municipio guipuzcoano.
La víctima tenía una herida por arma blanca en el pecho, y los sanitarios desplazados al lugar solo pudieron comprobar su fallecimiento.
Además de a la víctima, la Ertzaintza localizó en el lugar al presunto agresor y a testigos de lo ocurrido.
Desde ese momento, la Ertzaintza abrió una investigación para esclarecer las circunstancias del homicidio y detuvo a un hombre de 23 años, que había dejado allí mismo el arma blanca utilizada, como presunto autor de este apuñalamiento.
El arrestado permanece este lunes en comisaría, a la espera de prestar declaración ante el juez en las próximas horas.
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