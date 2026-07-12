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Muere un hombre de 47 años arrollado por un tren en Agurain

La Ertzaintza investiga el suceso y, por el momento, todo apunta a que se trata de un accidente. Como consecuencia del arrollamiento, Renfe ha suspendido temporalmente la circulación ferroviaria en la zona.

Eestación de Agurain. Imagen obtenida de un vídeo de EITB Media

Euskaraz irakurri: 47 urteko gizon bat hil da Agurainen, trenak harrapatuta
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EITB

Última actualización

Un hombre de 47 años ha fallecido este domingo tras ser arrollado por un tren en la estación de Agurain, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

La Ertzaintza investiga el suceso y, por el momento, todo apunta a que se trata de un accidente. Al parecer, la víctima habría intentado cruzar por un punto de paso no autorizado, sin que le diera tiempo a apartarse ni al maquinista a detener el convoy.

Como consecuencia del arrollamiento, Renfe ha suspendido temporalmente la circulación ferroviaria en la zona.

Agurain Araba-Álava Comunidad Autonóma Vasca Sociedad

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