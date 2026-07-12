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47 urteko gizon bat hil da Agurainen, trenak harrapatuta

Ertzaintza gertakaria ikertzen ari da eta, oraingoz, badirudi istripua izan dela. Harrapaketaren ondorioz, Renfek trenbidearen zirkulazioa eten du inguruan aldi baterako.

Aguraingo geltokia. EITB Mediaren bideo batetik lortutako artxibo-irudia
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EITB

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47 urteko gizon bat hil da igande arratsaldean Aguraingo geltokian, tren batek harrapatuta, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakitera eman duenez.

Ertzaintza gertakaria ikertzen ari da, eta, oraingoz, badirudi istripua izan dela. Antza denez, biktima baimendu gabeko gune batetik gurutzatzen saiatu da, eta ez dio denborarik eman bidetik irteteko, ezta makinistari trena gelditzeko ere.

Harrapaketaren ondorioz, Renfek zirkulazioa eten du inguruan aldi baterako.

Agurain Araba Euskal Autonomia Erkidegoa Gizartea

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