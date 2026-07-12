INDARKERIA MATXISTA
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Espetxera bidali dute, behin-behinean eta fidantzarik gabe, Iruñean atxilotutako ustezko bortxatzailea

Erasoa larunbat goizaldean izan zen, hilak 11, 04:45 aldera, Nafarroako hiriburuko Gaztelugibelen. Egunotan San Fermin jaiak ospatzen ari dira lekuan.

(Foto de ARCHIVO) NAVARRA.-Tribunales.- Decretan el ingreso en prisión de tres detenidos por los disturbios del sábado en Pamplona 09/6/2017
Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusia. Artxiboko argazkia: Europa Press
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EITB

Azken eguneratzea

Instrukzio epaileak behin-behineko espetxeratzea agindu du, komunikatua eta fidantzarik gabea, Iruñean atxilotutako ustezko bortxatzailea. 

Iruñeko Instantziako Auzitegiko Emakumearen aurkako Indarkeriaren 2 Zenbakiak hartuko du bere gain kasua. Izan ere, auziaren instrukziotik inhibituko dela jakinarazi du Iruñeko Instantziako Auzitegiko Instrukzioko sekzioko 1. zenbakiko plazaren titularrak.

Eraso matxista larunbat goizaldean izan zen, hilak 11, 04:45 aldera, Nafarroako hiriburuko Gaztelugibelen. Egunotan, San Fermin jaiak ospatzen ari dira inguruan.

Udalak bere “erabateko arbuioa eta gaitzespena” agertu zuen larunbatean eraso horren aurrean, baita “emakumearekiko eta haren inguruarekiko babes eta elkartasun osoa” ere, “haren eskubideak eta identitatea gordetzeko errespetu erabatekoaz gain”.

Tratu txarrak pairatzen badituzu edo kasuren bat ezagutzen baduzu, deitu doako telefono hauetara: 900 840 111 (EAEkoa), 016 (Espainiako Estatukoa) edo 3919 (Iparraldekoa, eguneko 24 orduetan erabilgarri, igande eta jaiegunetan 09:00etatik 18:00etara izan ezik). Ez dute fakturan arrastorik uzten, baina bai telefonoan. Beraz, dei-zerrendatik ezabatu egin behar da.

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