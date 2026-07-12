Bi ikusle ospitalera eraman dituzte Tolosan, Donosti Cupeko partida batean izandako istiluengatik
Epaile lanetan ari zen ertzain batek jasotako erasoa ez da izan Donosti Cupen izandako liskar bakarra, eta atzo bi pertsona Tolosako Asuncion ospitalera eraman zituzten harmailan borrokan zauritu ostean.
Usabal futbol zelaian Murtziako Elitec eta AEBko Las Vegas 2 talde alebinen arteko norgehiagokan giroa gaiztotu zuten epaileak txartel gorriak atera ziren, eta jarraitzaileak harmailan borrokan hasi ziren.
Aipatu iturrien arabera, Ertzaintza bertaratu zen Usabalen 10-11 urteko haurren jarraitzaileak bereiztera, baina ez zuen salaketarik jaso.
Ostiralean, berriz, beste liskar bat izan zen Beasainen, gaztetxo mailako partida baten harira.
31 herrialdetako mila talde ari dira parte hartzen Donosti Cup torneoan, eta antolatzaileek atzo adierazi zuten lanean ari direla horrelakoak errepika ez daitezen.
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Gainera, beste pertsona bat ikertzen ari dira, Gipuzkoako farmazia baten arduraduna, azken bi urteetan botika horren "eskaera handiak" egin dituena.
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Ertzaintzak 23 urteko gizon bat atxilotu du, labankada bat eman diolakoan. Gertakariak 09:00ak aldera jazo dira, Kaputxinos auzoko ostalaritza-establezimendu baten inguruan.
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Guztira 7.000 hektarea erre ditu suak, eta 12 dira hildako pertsonak, eta 18 zaurituak, horietako bost larri.
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Une arriskutsuak bizi izan dira lasterketan, baina korrikaldi politak ere ikusi ahal izan dira bi minutu eta 23 segundo iraun duen entzierroan. Pertsona bat zauritu da ukondoan adarkada bat jasota.
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Haizeak eta hezetasun mailak arnasaldia eman dute eta aukera baliatu dute suhiltzaileek hura kontrolpean hartzen saiatzeko. "Suak ez du aurrera egin gaur", jakinarazi du pozarren Bolaños ministroak.
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Gertakariak 09:30ean jazo dira. Ertzaintzak abisu bat jaso du, ohartaraziz pertsona bat pintaketak egiten ari zela komunitate musulmanaren aurkako gorroto-adierazpenekin.
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Taldean atera dira, baina azkenean batzuk atzean geratu eta une arriskutsuak izan dira, baina baita lasterketa ikusgarriak ere. Lehenengo balantzearen arabera, 14 dira zaurituak, eta batek adarkada jaso du aurpegian.
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Ustezko erasotzailea atxilotuta dago. Gainera, beste hiru salaketa izan dira, ukituengatik. Horietako baten ustezko egilea atxilotu eta espetxera bidali dute, aurrekariak baitzituen. Iruñeko Udalak eraso sexistak gaitzetsi ditu.
Iruñea, jendez lepo, sanferminetako asteburu bakarrean
Txoko guztietako bisitariak bildu ditu sanfermin hauetako asteburu bakarrak. Ostalariek ere jende gehiago nabaritzen dute. Edonola ere, azken urteetan, bisitari gutxixeago etorri den irudipena dute batzuek. Aurtengo sanferminak itogarriak izaten ari dira, ia 40 ºC ingururekin egunero.