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Bi ikusle ospitalera eraman dituzte Tolosan, Donosti Cupeko partida batean izandako istiluengatik

Murtziako eta AEBko 10 eta 11 urte arteko umeen bi talde ari ziren lehiatzen, eta jarraitzaileak borrokan hasi ziren harmailan.
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EITB

Azken eguneratzea

Epaile lanetan ari zen ertzain batek jasotako erasoa ez da izan Donosti Cupen izandako liskar bakarra, eta atzo bi pertsona Tolosako Asuncion ospitalera eraman zituzten harmailan borrokan zauritu ostean.

Usabal futbol zelaian Murtziako Elitec eta AEBko Las Vegas 2 talde alebinen arteko norgehiagokan giroa gaiztotu zuten epaileak txartel gorriak atera ziren, eta jarraitzaileak harmailan borrokan hasi ziren.

Aipatu iturrien arabera, Ertzaintza bertaratu zen Usabalen 10-11 urteko haurren jarraitzaileak bereiztera, baina ez zuen salaketarik jaso.

Ostiralean, berriz, beste liskar bat izan zen Beasainen, gaztetxo mailako partida baten harira.

31 herrialdetako mila talde ari dira parte hartzen Donosti Cup torneoan, eta antolatzaileek atzo adierazi zuten lanean ari direla horrelakoak errepika ez daitezen.

Donosti Cupen arbitratzen ari zen ertzain batek zelaia utzi du, jokalarien eta ikusleen jazarpenagatik eskoltatuta
Tolosa Gizartea

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