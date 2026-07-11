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Kamioiek Gasteiz hartu dute San Kristobal egunean, ibilgailuak bedeinkatzeko

Iragarkia
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

San Kristobal jaiak Arabako Garraio Elkarteko garraiolariak bildu ditu larunbat honetan. Ekitaldian, kamioien ohiko desfilea eta ibilgailuen bedeinkapena izan dira protagonista. Horrela eman diete amaiera auzoko ospakizunei.

Gasteiz Araba Gizartea

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