Jose Escolarren zezenek entzierro arriskutsua osatu dute, eta korrikalari batek adarkada jaso du aurpegian
Taldean atera dira, baina azkenean batzuk atzean geratu eta une arriskutsuak izan dira, baina baita lasterketa ikusgarriak ere. Lehenengo balantzearen arabera, 14 dira zaurituak, eta batek adarkada jaso du aurpegian.
2026ko sanferminetako bosgarren entzierroa oso arriskutsua izan da. Ibilbidea gainezka egon da, eta Jose Escolarren zezenek lasterketa taldean bat eginda egin dute hasieran, baina azkenean desegin egin da taldea eta horrek arriskua sortu du.
Lehenengo balantzearen arabera, 14 dira zaurituak, eta batek adarkada jaso du aurpegian.
Avilako zezenek sanferminetan parte hartzen zuten hamargarren aldia izan da. Lehenengo bi aldietan zezenak kortara itzuli ziren ibilbidea hasi bezain laster, eta horrek ospea eman die.
Oraingo honetan, 2 minutu eta 36 segundoko entzierroa egin dute. Lasterketaren erdia baino gehiago taldean egin dute zezenek, nahiz eta Estafeta kalean euren arteko distantziak hartu dituzten korrika egiteko eta, lasterketa politak egiteko aukera eman duten arren, aurtengo entzierro arriskutsuena egin dute.
Zaurituak
Bosgarren entzierroak 14 zauritu utzi ditu. Korrikalarietako batek adarkada jaso du aurpegian, eta beste 13 eskuhartze izan dira, hainbat kolpe tarteko.
Marta Martinek Nafarroako Unibertsitate Ospitaletik emandako lehen balantzearen arabera, hamalau pertsona artatu dituzte, eta horietatik sei zentro horretara eraman dituzte.
Horien artean, aurpegian adarkada jaso duen korrikalari bat, eta garezurreko, bularraldeko eta toraxeko kontusioak eta traumatismoak.
Oraingoz, San Martin Doktorearen anbulatorioan lau pertsona artatzea aurreikusi dute: besoan eta hankan jasotako kolpeengatik eta aurpegiko zauri batengatik.
Gainera, zezen plazako erizaindegian lau korrikalari artatu dituzte: bi masailetako kolpeekin, beste bat eskumuturrean jasotako kolpeagatik eta beste bat oinean min egin duelako.
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