SUTEA ALMERIAN

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Linea elektrikoko zutoin baten erorketa izan daiteke Almeriako sutearen jatorria

Sugarrak oso azkar hedatu dira, eta, ondorioz, hainbat herritarrek ihes egiteko erabili nahi zituzten bideak "sagu-zulo" bihurtu dira.

ALMERÍA, 10/07/2026.-Un helicóptero del servicio de extinción de incendios arroja este viernes agua sobre uno de los focos del incendio forestal declarado en Los Gallardos, Almería, que se ha convertido en una tragedia sin precedentes en la zona y uno de los más graves de España, con un balance provisional de 12 personas fallecidas, ocho heridas y 19 desaparecidas. EFE/ Carlos Barba
Su itzaltze zerbitzuko helikoptero bat ostiral honetan Los Gallardosen. Argazkia: Efe.
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Agentziak | EITB

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Antonio Sanz Andaluziako Lehendakaritza, Osasun eta Larrialdietako kontseilariak ostiral honetan adierazi duenez, linea elektrikoa da ostegun honetan Los Gallardosen (Almeria) piztutako sutearen jatorria.

Andaluziako presidente Juanma Morenok ere hipotesi bera aipatu du, eta esan du "erantzukizunakeskatuko zaizkiela ardura dutenei

Bestalde, Red Electricak adierazi du sutea eragin duen goi-tentsioko linea ez dela bere jabetzakoa, eta Endesak, berriz, zehaztu du teknikariak goizaldeko ordu bietan joan direla bertara, eta zehaztu dutela ez dela bere konpainiaren instalazio bat, ezta banaketa-sareko elementu bat ere. Are gehiago, zehaztu dute jabetza pribatuko kable horrek ez zeukala tentsiorik.

"Sagu-zulo" bihurtutako bideak

Sugarrak azkar hedatu dira, haizeak eta baso-masa lehorrak hauspotuta, eta sutea tranpa hilgarria bihurtu da gutxienez hamaika pertsonarentzat; beste hemeretzi, berriz, desagertuta daude.

Morenoren arabera, auzotar asko, ingurua eta bideak ezagutzen dituztenak, ihes egiten saiatu dira "irtenbide natural" baten bila, baina hori "sagu-zulo" bihurtu da zenbait bidetan, sugarrek azkar egin dutelako aurrera.

Gainera, mendi-ibiliak egiteko erabiltzen diren bastoiak aurkitu dituzte inguruan; ustez, mendian zebiltzala sugarrek harrapatu dituzten pertsonenak direnak.

Zaila da iristea

Kaltetutako zonaldeak orografia malkartsua du, sakabanatuta dauden etxeak eta kortijo askorekin, baita sakan ugarirekin ere, sugarrei aurre egiteko makina astunak sartzea zailtzen dutenak.

Testuinguru horretan, Sanzek baztertu egin du seigarren belaunaldiko sutea izatea, hau da, bere baldintza meteorologikoak sortzeko gai den muturreko sua izatea.

Hala ere, dagoeneko 3.150 hektareako azalera kiskali dira, eta eremu horretan 464 langile ari dira lanean 124 ibilgailurekin, horien artean 21 talde 150 suhiltzailerekin eta bederatzi kamioirekin.

Gainera, Moron de la Fronteratik (Sevilla) joandako Larrialdietarako Unitate Militarra ere badago, 64 kide, hamabi ibilgailu autobonbadunak eta bi inude dituena.

Suteak Andaluzia Suhiltzaileak Gizartea

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