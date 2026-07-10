SUTEA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Gutxienez 11 pertsona hil dira Almeriako baso-sute batean, Andaluzian inoiz izan den larriena

Almeriako Los Gallardos udalerrian piztutako baso-sutearen ondorioz, gutxienez hamaika pertsona hil dira, Andaluziako 112aren azken balantzearen arabera. Suak aktibo jarraitzen du, pertsona asko etxetik atera dituzte, hainbat errepide itxita daude eta sua itzaltzeko baliabide ugari jarri dituzte.

LOS GALLARDOS (ALMERÍA), 09/07/2026.- Bomberos trabajan en el incendio en el que seis personas han muerto en el municipio almeriense de Los Gallardos, en concreto en una pedanía del municipio vecino de Bédar, habiendo sido halladas algunas de las víctimas en el interior de vehículos que fueron alcanzados por las llamas. EFE/Emergencias Andalucía SÓLO USO EDITORIAL, PERMITIDO SU USO SÓLO EN RELACIÓN A LA INFORMACIÓN QUE APARECE EN EL PIE DE FOTO (CRÉDITO OBLIGATORIO)
Sutea Los Gallardosen, Almerian. Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Los Gallardoseko (Almeria) paraje batean piztutako baso-sutearen ondorioz, gutxienez hamaika pertsona hil dira, Andaluziako 112 zerbitzuak jakinarazi duenez. Sua dela eta, inguruko hainbat eremu hustu behar izan dituzte, hainbat errepide itxita daude, eta sua itzaltzeko ehun langile baino gehiago mobilizatu dituzte, baita Larrialdietarako Unitate Militarra ere (UME).

Larrialdi-zerbitzuaren azken balantzearen arabera, hamaika dira hildakoak, eta aurretik sei jakinarazi diraBiktima batzuk Bedar udalerriko pedania batean aurkitu dituzte beren ibilgailuetan.

Andaluziako Osasun, Lehendakaritza eta Larrialdietako kontseilari Antonio Sanzek esan du Andaluziako sutea "orain arte ondorio larriena" izan duena dela, eta "aurrekaririk gabeko tragedia" izan dela. Halaber, Andaluziako Juntaren dolumina helarazi die biktimen familiei eta gertukoei. "Mina izugarria da. Andaluzia doluminez dago, eta gure bihotza Almeriarekin eta kaltetu guztiekin dago", adierazi du.

Sutea larrialdi-fasera igaro da

Suaren bilakaeraren ondorioz, egoera larrialdi-fasera igo behar izan da (2. egoera operatiboa). Sua itzaltzeko lanetan, Infoca Planeko 150 langile ari dira lanean, bost autobonba ibilgailuk lagunduta.

Infocako Zentro Operatibo Probintzialak, suhiltzaileek, Guardia Zibilak, Andaluziari atxikitako Polizia Nazionalaren Unitateak, Andaluziako Larrialdietako Taldeak (GREA) eta energia hornitzen duen enpresak ere parte hartzen dute. Gainera, UMEren Esku Hartzeko Bigarren Batailoiko kideak Morongo basetik abiatu dira dispositiboan parte hartzeko.

Infocaren arabera, haize-boladak 70 km/h-raino iristen ari dira bereziki lehorra den eremuan, eta baldintza horiek oztopatu egiten dute sua kontrolatzea. Agintariek herritarrei eskatu diete saihestu dezatela kaltetutako eremura hurbiltzea eta mantendu ditzatela larrialdi-zerbitzuen jarraibideak.

 

Ebakuazioak, zaurituak eta errepideak itxita

Almokatizar, Fuente del Albarico, Los Pinos eta La Serenako bizilagunak ebakuatuta daude, baita gertu dagoen Bedar herriko Pinarreko etxebizitzak ere.

Emakume bat erredurak izan ditu eta Torrecardenaseko ospitalera eraman dute. Gainera, beste pertsona batek kea arnastu du eta intoxikatu ostean ospitalera eraman dute. Beste lauk, berriz, arnasketa-arazoak eta erredura arinak izan dituzte.

Errepide-sareari dagokionez, A-7 errepidea itxita dago 709 eta 714 kilometroen artean, goranzko noranzkoan, eta N-340A errepidea sutearen inguruan.

112 larrialdi zerbitzuak sutearekin lotutako 150 dei baino gehiago kudeatu ditu. Lehen abisuen arabera, sugarrak N-340A errepideko 511. kilometroan zeuden, eta suaren jatorria kable bat erortzea zela zioten.

Suteak Espainia Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

bernedo amak
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Bernedoko bi amari elkarrizketa: "Bakarrik eta etsita; horrela sentitzen gara"

Bernedoko (Araba) udalekuan sexu-askatasunaren aurkako delituen biktima izan diren haurren familiek isiltasuna eten dute eta EITBrekin hitz egin dute lehen aldiz. Miren eta Leire 12 eta 14 urteko bi neskaren amak dira. Duela hamar hilabete, euren alabek kanpamentuan jasandakoak salatu zituzten. Minduta daude eta auzia publiko egin denetik bakarrik sentitu direla salatzen dute, euren alabak tratamendu psikologikoan daudela diote.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X