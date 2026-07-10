Gutxienez 11 pertsona hil dira Almeriako baso-sute batean, Andaluzian inoiz izan den larriena
Almeriako Los Gallardos udalerrian piztutako baso-sutearen ondorioz, gutxienez hamaika pertsona hil dira, Andaluziako 112aren azken balantzearen arabera. Suak aktibo jarraitzen du, pertsona asko etxetik atera dituzte, hainbat errepide itxita daude eta sua itzaltzeko baliabide ugari jarri dituzte.
Los Gallardoseko (Almeria) paraje batean piztutako baso-sutearen ondorioz, gutxienez hamaika pertsona hil dira, Andaluziako 112 zerbitzuak jakinarazi duenez. Sua dela eta, inguruko hainbat eremu hustu behar izan dituzte, hainbat errepide itxita daude, eta sua itzaltzeko ehun langile baino gehiago mobilizatu dituzte, baita Larrialdietarako Unitate Militarra ere (UME).
Larrialdi-zerbitzuaren azken balantzearen arabera, hamaika dira hildakoak, eta aurretik sei jakinarazi dira. Biktima batzuk Bedar udalerriko pedania batean aurkitu dituzte beren ibilgailuetan.
Andaluziako Osasun, Lehendakaritza eta Larrialdietako kontseilari Antonio Sanzek esan du Andaluziako sutea "orain arte ondorio larriena" izan duena dela, eta "aurrekaririk gabeko tragedia" izan dela. Halaber, Andaluziako Juntaren dolumina helarazi die biktimen familiei eta gertukoei. "Mina izugarria da. Andaluzia doluminez dago, eta gure bihotza Almeriarekin eta kaltetu guztiekin dago", adierazi du.
Sutea larrialdi-fasera igaro da
Suaren bilakaeraren ondorioz, egoera larrialdi-fasera igo behar izan da (2. egoera operatiboa). Sua itzaltzeko lanetan, Infoca Planeko 150 langile ari dira lanean, bost autobonba ibilgailuk lagunduta.
Infocako Zentro Operatibo Probintzialak, suhiltzaileek, Guardia Zibilak, Andaluziari atxikitako Polizia Nazionalaren Unitateak, Andaluziako Larrialdietako Taldeak (GREA) eta energia hornitzen duen enpresak ere parte hartzen dute. Gainera, UMEren Esku Hartzeko Bigarren Batailoiko kideak Morongo basetik abiatu dira dispositiboan parte hartzeko.
Infocaren arabera, haize-boladak 70 km/h-raino iristen ari dira bereziki lehorra den eremuan, eta baldintza horiek oztopatu egiten dute sua kontrolatzea. Agintariek herritarrei eskatu diete saihestu dezatela kaltetutako eremura hurbiltzea eta mantendu ditzatela larrialdi-zerbitzuen jarraibideak.
Ebakuazioak, zaurituak eta errepideak itxita
Almokatizar, Fuente del Albarico, Los Pinos eta La Serenako bizilagunak ebakuatuta daude, baita gertu dagoen Bedar herriko Pinarreko etxebizitzak ere.
Emakume bat erredurak izan ditu eta Torrecardenaseko ospitalera eraman dute. Gainera, beste pertsona batek kea arnastu du eta intoxikatu ostean ospitalera eraman dute. Beste lauk, berriz, arnasketa-arazoak eta erredura arinak izan dituzte.
Errepide-sareari dagokionez, A-7 errepidea itxita dago 709 eta 714 kilometroen artean, goranzko noranzkoan, eta N-340A errepidea sutearen inguruan.
112 larrialdi zerbitzuak sutearekin lotutako 150 dei baino gehiago kudeatu ditu. Lehen abisuen arabera, sugarrak N-340A errepideko 511. kilometroan zeuden, eta suaren jatorria kable bat erortzea zela zioten.
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