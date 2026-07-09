OSAKIDETZA ANBULANTZIAK
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Osakidetzak atzerapen-denboraren arabera ordainduko die anbulantzia-enpresei

Pazienteen elkarteek parte hartu dute osasun-garraioko kontratu berria egiten, 650 milioi euroko balioa duena. 

Hospital de Basurto, atención de emergencias Libro "XXV Aniversario de Osakidetza"
Osakidetzako anbulantzia artxiboko irudi batean. Argazkia: Europa Press.
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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Osakidetzak "emaitzen araberako ordainketa" sistema sartu du garraio sanitarioko kontratu berrietan, eta hilero ordainduko die, pazienteak lekualdatzeko anbulantziek metatzen dituzten atzerapen-denboren arabera. Hala iragarri du ostegun honetan Aritz Uriarte Administrazio eta Finantzaketa Sanitarioko sailburuordeak.

Ordainketa-sistema hori berrikuntza izango da Eusko Jaurlaritzak lizitatuko dituen kontratu berrietan, 650 milioi euroko balio izango dutenak. Zenbateko horrek "aurrekaririk gabeko inbertsioa" suposatzen du, eta horrela banatuta egongo dira: 373 milioi euro premiazko garraiorako eta 277 milioi premiazkoa ez den garraiorako, Uriartek azaldu duenez.

Osasun-garraioko akordio horiek, larrialdietako anbulantziekin osatzen direnak, 2027ko urtarrilaren 1ean sartuko dira indarrean, eta lau urteko iraupena izango dute, nahiz eta beste hiru urtera luzatu ahal izango diren.

Sailburuordearen arabera, pazienteen elkarteek lehen aldiz lagundu dute pleguak egiten. Konpromiso hori Osasunaren Euskal Itunetik dator, eta, horri esker, hobekuntzak egin dira erabiltzaileen benetako beharrei erantzuteko eta zerbitzuaren kalitatea eta puntualtasuna handitzeko.

Zer irizpide aplikatuko dira?

Funtzionatzeko era berri horretan, "ibilbide" batzuk eta pazienteak lekualdatzeko zerbitzuak erregistra ditzakeen atzerapen-portzentaje batzuk ezarriko dira —onargarriak, gehiegizkoak eta gehiegizkoen gainetik daudenak—, eskala baten arabera.

Denbora horiek desberdinak izango dira aurreikusitako "ibilbideen" arabera, transplantatutako pazienteak, kalteberak edo larriak diren kontuan hartuta.

Horrela, onargarritzat jo daitekeen gehieneko denbora 60 minutukoa da oro har, eta 45 minutura jaisten da dialisia duten pazienteen kasuan, eta 30 minutura transplanteen kasuan.

Lurraldeen araberako banaketa

Eusko Jaurlaritzak lizitatzen dituen kontratuak hiru lurralde-lotetan banatuko dira —Araba, Gipuzkoa eta Bizkaia—, anbulantzien zerbitzuaren antolaketa hobetzeko.

Testuinguru horretan, lizitazioaren abiapuntua gaur egun dagoenaren antzeko anbulantzia-kopurua da: larrialdikoa ez den osasun-garraioan, 160 anbulantzia inguru Bizkaian, 120 Gipuzkoan eta 30 Araban; eta larrialdietako osasun-garraioan, 36 anbulantzia Bizkaian, 24 Gipuzkoan eta 16 Araban.

Osakidetza Eusko Jaurlaritza Gizartea

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