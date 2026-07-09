Osakidetza pagará a las empresas de ambulancias en función de sus tiempos de demora
Osakidetza introduce en los nuevos contratos de transporte sanitario un sistema de "pago por resultados" a las empresas que resulten adjudicatarias, a las que pagará mensualmente en función de los tiempos de demora que acumulen sus ambulancias en el traslado de pacientes. Así lo ha anunciado este jueves el viceconsejero de Administración y Financiación Sanitarias, Aritz Uriarte.
Este sistema de pagos es una de las novedades que incluyen los nuevos contratos que licitará el Gobierno Vasco y cuyo importe asciende a 650 millones de euros. Esta cantidad supone "una inversión sin precedentes", repartida en 373 millones de euros para el transporte urgente y 277 millones para el no urgente, ha explicado Uriarte.
Estos acuerdos de transporte sanitario, que se complementan con las ambulancias de emergencias de Osakidetza, entrarán en vigor el 1 de enero de 2027 y su duración será de cuatro años, prorrogables durante otros tres años más.
Según el viceconsejero, las asociaciones de pacientes han colaborado por primera vez en la elaboración de los pliegos, un compromiso derivado del Pacto Vasco de Salud, y gracias a ello se incorporan mejoras orientadas a responder a las necesidades reales de los usuarios, y a aumentar la calidad y la puntualidad del servicio.
¿Qué criterios se aplicarán?
Se establecerán una serie de “itinerarios” y unos porcentajes de demora que pueda registrar el servicio en el traslado de pacientes según una escala que fija unos tiempos máximos aceptables, excesivos o superiores a los excesivos.
Estos tiempos serán distintos en función de los diferentes "itinerarios" contemplados, según se trate de pacientes trasplantados, vulnerables o graves.
Así, el tiempo máximo que puede ser considerado aceptable se establece en general en 60 minutos, que baja a 45 minutos en el caso de pacientes con diálisis y 30 minutos en el caso de trasplantados.
Distribución por territorios
Los contratos que licita el Gobierno Vasco se dividirán en tres lotes territoriales —Álava, Gipuzkoa y Bizkaia— con el fin de mejorar la organización del servicio de ambulancias.
En este contexto, la licitación parte de un número similar de ambulancias al que existe actualmente: en transporte sanitario no urgente unas 160 ambulancias en Bizkaia, 120 en Gipuzkoa y 30 en Álava; y en transporte sanitario urgente, 36 ambulancias en Bizkaia, 24 en Gipuzkoa y 16 en Álava.
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