Entrevista a las madres de Bernedo: "Hemos denunciado por nuestras hijas y por las que vienen detrás"

Varias familias que denunciaron delitos contra la libertad sexual en los campamentos de Bernedo (Álava) gestionados por Sarrea Euskal Udaleku Elkartea rompen su silencio y hablan por primera vez con EITB. Miren y Leire son madres de dos niñas de 12 y 14 años que hace diez meses denunciaron los delitos sexuales que sus respectivas hijas habían sufrido en el campamento. Se muestran molestas por el escaso apoyo recibido y cuentan que sus hijas se encuentran en estos momentos en tratamiento psicológico.