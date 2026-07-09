El Gobierno Vasco reservará el 30 % de las viviendas protegidas en alquiler a rentas medias

El Gobierno Vasco ha iniciado este jueves la tramitación de una nueva norma que reformará el Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida y Alojamientos Dotacionales, Etxebide, que prevé reservar el 30 % de las viviendas protegidas a rentas medias y trabajadoras, unidades convivenciales con ingresos anuales de entre 20 000 y 46 000 euros.

En una rueda de prensa celebrada este jueves en Bilbao, el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, ha explicado que esta medida busca facilitar el acceso a la vivienda protegida a personas que, "sin ser vulnerables en sentido estricto, no pueden acceder al mercado libre ni construir un proyecto de vida autónomo".

En todo caso, desde el Departamento de Vivienda y Agenda Urbana insisten en que la nueva norma no plantea sustituir la protección de las personas y familias con menores ingresos, sino ampliar la capacidad de respuesta del sistema.

Otra de las novedades previstas es la recuperación de un mecanismo que permita adjudicar vivienda protegida a unidades convivenciales que ya disponen de una vivienda en propiedad cuando esta haya dejado de ajustarse a sus necesidades familiares. En estos casos, la adjudicación quedará condicionada a la entrega, transmisión, cesión o puesta a disposición de la vivienda anterior.

La iniciativa se encuentra desde hoy en fase de consulta previa a la ciudadanía, antes de la redacción del texto normativo.