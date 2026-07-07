Los arrendadores con varias viviendas en propiedad tienen una renta casi cuatro veces superior a sus inquilinos

Los hogares que arrendan más de una vivienda cuentan con una renta mediana de 80 375 euros, casi 4 veces superior a la de los hogares inquilinos, que registran una renta mediana de 21 335 euros. Esta diferencia refleja una amplia desigualdad patrimonial entre ambos grupos, según recoge el estudio elaborado por el Ministerio de Consumo en colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IFS-CSIC), publicado este martes.

Por otro lado, los arrendadores con solo una vivienda en alquiler tienen una renta de 50 959 euros, unas 2,4 veces por encima de la de los inquilinos, mientras que quienes son propietarios de la vivienda en la que residen tienen una renta mediana anual de 32 120 euros.

En este contexto, el informe concluye que las desigualdades económicas en la población están determinadas principalmente por la posición que ocupan los hogares en el mercado residencial —ser inquilino, propietario o arrendador— más que por otras variables tradicionales como la edad o el nivel de ingresos.

Asimismo, precisa que la brecha patrimonial de la población joven "responde sobre todo a su dificultad para acceder a una vivienda en propiedad y a su posición en el mercado residencial, más que a un factor estrictamente generacional".

Capacidad de ahorro

El estudio, basado en los datos de la Encuesta Financiera de las Familias del Banco de España, concluye que el mercado del alquiler transfiere renta de los hogares con menos recursos a quienes acumulan más patrimonio. Además, el encarecimiento de los alquileres intensifica este efecto, ya que reduce la capacidad de ahorro de los inquilinos para comprar una vivienda o acumular riqueza.

La investigación también señala que la revalorización de la vivienda y el aumento de los alquileres benefician principalmente a los propietarios. Como consecuencia, las desigualdades en el acceso a la vivienda, la acumulación de patrimonio y los ingresos por alquiler se refuerzan mutuamente, ampliando las diferencias económicas entre los hogares.