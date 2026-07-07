ETXEBIZITZA-KRISIA
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Hainbat etxebizitza jabetzan dituzten errentatzaileek maizterrek baino ia lau aldiz errenta handiagoa dute

Kontsumo Ministerioaren arabera, gazteen ondare-desberdintasuna etxebizitza bat erosteko zailtasunaren ondorioa da batez ere, belaunaldi-faktore bat baino gehiago.

Etxebizitza-eraikinak artxiboko argazki batean. Argazkia: Pxhere.
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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Etxebizitza bat baino gehiago alokatzen duten familiek 80.375 euroko errenta mediana dute, maizterrek baino ia 4 aldiz handiagoa, haiek 21.335 euroko errenta mediana baitute. Alde horrek bi taldeen arteko ondare-desberdintasun handia islatzen du, Kontsumo Ministerioak Ikerketa Zientifikoen Kontseilu Gorenarekin (IFS-CSIC) elkarlanean egindako ikerketaren arabera.

Bestalde, alokairuko etxebizitza bakarra duten errentatzaileek 50.959 euroko errenta dute, maizterrek baino 2,4 aldiz gehiago, eta bizi diren etxebizitzaren jabeek, berriz, 32.120 euroko urteko errenta mediana dute. 

Testuinguru horretan, txostenak ondorioztatzen du biztanleen arteko desberdintasun ekonomikoa, batez ere, etxekoen unitateek etxebizitza-merkatuan duten posizioak —maizterra, jabea edo errentatzailea izatea— baldintzatzen duela, beste aldagai tradizional batzuek baino gehiago, hala nola, adinak edo diru-sarreren mailak.

Halaber, adierazi du gazteen ondare-arrakala "batez ere etxebizitza jabetzan eskuratzeko zailtasunari eta etxebizitza-merkatuan duten posizioari" erantzuten diola, "belaunaldi-faktore hutsari baino gehiago".

Aurrezteko gaitasuna

Espainiako Bankuaren Familien Finantza Inkestaren datuetan oinarritutako ikerketak ondorioztatu duenez, alokairuaren merkatuak baliabide gutxien dituzten etxeen errenta transferitzen die ondare gehien metatzen dutenei. Gainera, alokairuen garestitzeak areagotu egiten du efektu hori, maizterren aurrezteko gaitasuna murrizten baitu etxebizitza bat erosteko edo aberastasuna metatzeko.

Ikerketak adierazten du, halaber, etxebizitzaren balioa handitzea eta alokairuak handitzea batez ere jabeen mesederako direla. Horren ondorioz, etxebizitza eskuratzeko desberdintasunek, ondarearen metaketak eta alokairuagatiko diru-sarrerek elkar indartzen dute, familien arteko desberdintasun ekonomikoak handituz.

Urteko errenta mediana

Alokairuko hainbat etxebizitza dituzten errentatzaileak: 80.375 euro

Alokairuko etxebizitza duten errentatzaileak: 50.959 euro

Etxebizitzaren jabeak: 32.120 euro

Maizterrak: 21.335 euro

Aberastasun garbi mediana

Hainbat etxebizitza alokairuan dituzten errentatzaileak: 996.826 euro

Alokairuko etxebizitza duten errentatzaileak: 407.975 euro

Etxebizitzaren jabeak: 193.919 euro

Maizterrak: 2.217 euro

Etxebizitza Ekonomia

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