Gizarte Segurantzako afiliatuen kopuruak gora egin du Euskadin eta Nafarroan, baina langabeziak ere gora egin du
Gipuzkoak izan du langabeen kopuruan gehikuntzarik handiena, eta Bizkaia da nagusi kotizatzaile berrien esparruan. Arabak, aldiz, balantze negatiboa du bi adierazleetan.
1.044.686 afiliatu ditu Euskadik Gizarte Segurantzan ekainean, aurreko hilean baino 2.006 gehiago (+% 0,19) eta iazko ekainean baino 15.541 gehiago (+% 1,51), Gizarteratze, Gizarte Segurantza eta Migrazio Ministerioak ostegun honetan argitaratutako datuen arabera.
Kotizatzaile berrien erdia baino gehiago Bizkaiari dagokio, maiatzean baino 1.097 afiliatu gehiago eta duela urtebete baino 8.820 gehiago. Gipuzkoan ere afiliazioak gora egin du, 932 langile gehiagorekin aurreko hilean baino, eta 3.104 gehiagorekin aurreko urtean baino. Aitzitik, Araban 23 afiliatu gutxiago daude, baina urte arteko balantze positiboa mantendu du, duela urtebete baino 3.616 kotizatzaile gehiagorekin.
Nafarroak, bestalde, 323.243 afiliatu ditu Gizarte Segurantzan, hau da, duela hilabete baino 885 pertsona gehiago (% 0,27) eta duela urtebete baino 6.980 gehiago (% 2,21).
Estatuan, oro har, Gizarte Segurantzak % 0,58 afiliatu gehiago ditu maiatzarekin alderatuta, 128.533 afiliatu gehiagorekin, eta urte arteko aldakuntzan % 2,77 egin du gora, 605.244 kotizatzaile gehiago batuta eta 22.466.339 afiliaturekin.
132.511 langabe
Bestalde, Lan eta Gizarte Ekonomiako Ministerioak eta Eusko Jaurlaritzak ostegun honetan jakitera eman dituzten datuen arabera, Euskadin 104.212 pertsona daude izena emanda ekainean enplegu-zerbitzu publikoetan, maiatzean baino 479 gehiago.
Ehunekoei dagokienez, langabezia % 0,46 igo da, eta Estatuan, berriz, batez beste, %1,24 jaitsi da. 2025eko ekainarekin alderatuta, 821 langabe gehiago daude, hau da, % 0,79 gehiago. Estatuko batez bestekoa, aldiz, % 4,47 jaitsi da. Datu horiek kontuan hartuta, Euskadi da langabeziaren urte arteko igoerarik handiena izan duen autonomia-erkidegoa, termino absolututan, eta bigarrena ehunekotan.
Nafarroa ere Estatuko datuetatik aldendu da; izan ere, foru erkidegoan 24 langabe gehiago daude ekainean, aurreko hilean baino % 0,08 gehiago. Hala, guztira 28.309 langabe daude, hau da, urtebete lehenago baino 81 langabe gehiago (% 0,29 gehiago).
Iturri horien arabera, 28.309 langabeetatik, 10.886 gizonezkoak dira eta 17.423 emakumezkoak. Gainera, 2.711 dira 25 urtetik beherakoak (1.512 gizonezkoak eta 1.119 emakumezkoak); eta 25.598 gainerako adinetakoak (9.374 gizonezkoak eta 16.224 emakumezkoak).
Langabezia lurraldeen arabera
- Gipuzkoa: maiatzean baino 391 langabe gehiago (+% 1,42)
- Bizkaia: maiatzean baino 245 langabe gehiago (+% 0,42)
- Araba: maiatzean baino 157 langabe gutxiago (-% 0,89)
- Nafarroa: maiatzean baino 24 langabe gehiago (+% 0,08)
Urte arteko alderaketa:
- Gipuzkoa: 641 langabe gehiago (+% 2,36)
- Bizkaia: 684 langabe gehiago (+% 1,17)
- Araba: 504 langabe gutxiago (-% 2,81)
- Nafarroa: 81 langabe gehiago (+% 0,29)
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