Ostegunetik aurrera eskatu ahal izango dute Euskadiko familiek seme-alabengatik Jaurlaritzak ematen dituen 200 euroko laguntza
Seme-alabak 4 urte izan arte luzatuko da laguntza hori, eta lehen aldiz tutoretza- eta harrera-familiei zabalduko zaie. Guraso bakarreko familien kasuan, gainera, seme-alabak 4 eta 7 urte izan bitartean, hilero 100 euroko laguntza jaso ahal izango dute.
Ostegunetik aurrera eskatu ahal izango dituzte Euskal Autonomia Erkidegoko familiek seme-alabengatik Jaurlaritzak ematen dituen 200 euroko laguntzak, estaldura lau urte izan arte luzatzea onartu ostean. Neurria bihar sartuko da indarrean, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian (EHAA) asteazken honetan argitaratu ondoren. Laguntzak ez dira ofizioz berrituko; beraz, kasu guztietan nahitaezkoa izango da eskaera berria aurkeztea.
Eskaerak modu telematikoan egin ahal izango dira, eta atzeraeraginezko ondorioak izango dituzte aurtengo urtarrilaren 1etik aurrera. Horri esker, hiru eta lau urte bitarteko adingabeak dituzten familiek ere laguntza jaso ahal izango dute.
Berrikuntza nagusia da adin-muga luzatzea. Orain arte, laguntza haurrak hiru urte bete arte jasotzen zen; neurri berriarekin, ordea, familiek beste urtebetez kobratu ahal izango dute laguntza hori, zehazki, adingabeak lau urte bete arte.
Bestalde, dekretu berriak guraso bakarreko familiei ere zabaldu die familia ugariek jasotzen duten 100 euroko laguntza osagarria. Aurrerantzean, prestazioa haurrak lau urte betetzen dituenetik zazpi urte izan arte kobratuko da. Lehen, haurrak zazpi urte bete arte jasotzen zen, baina urtebete luzatuko da, 200 euroko laguntza unibertsalaren amaierarekin kateatu dadin.
Ildo horretan, Nerea Melgosa Ongizate, Gazteria eta Erronka Demografikoko sailburuak zehaztu du adin-tarte horietan seme-alabak ardurapean dituzten alargunak ere sartuta daudela eta ekarpen ekonomiko hori eskatu ahal izango dutela.
Beste berrikuntza batzuk
Gainera, tutoretza- eta harrera-familiei zabalduko zaie laguntza, eta horri esker, Ongizate, Gazteria eta Erronka Demografiko Sailak aurreikusten du laguntzak Euskadiko 52.000 familiarengana iritsiko direla; hau da, etxekoen 12.000 unitate gehiago sartuko dira sisteman.
Laguntza sare hori posible egiteko, Eusko Jaurlaritzak 85,8 milioi euroko inbertsioa egingo du hurrengo lau urteetan, eta horietatik 33,8 milioi euro 2026ko ekitaldi honetan bertan bideratuko dira.
Uztailaren 2tik aurrera, laguntza-eskaerak www.euskadi.eus webgune ofizialean tramitatu ahal izango dira. Gainera, Jaurlaritzak 945 01 80 00 telefono-zenbakia eta umeak@euskadi.eus posta elektronikoa jarri ditu herritarren eskura, eta hainbat zentrotan paperezko gida informatiboak banatu ditu, zalantzak argitzeko.
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