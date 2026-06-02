Eusko Jaurlaritzak 4 urtera arte luzatuko du seme-alabako hilean 200 euroko laguntza unibertsala

Dekretuak, halaber, familia gurasobakarretara zabaldu ditu 4 eta 7 urte arteko haurrentzako laguntzak, hilean 100 eurokoak.

Jaioberri baten artxiboko irudia. Argazkia: EITB Media

Eusko Jaurlaritzak seme-alabako hilean 200 euroko laguntza unibertsala lau urtera arte luzatuko du. Gobernu Kontseiluak gaur onartuko du horretarako dekretua, eta neurria 2026ko urtarrilaren 1etik aurrera aplikatuko da atzeraeraginez.

Orain arte, laguntza hori haurra jaio zenetik hiru urte bete aurreko hilabetera arte jasotzen zuten familiek. Dekretu berriarekin, urtebete gehiagoz jasotzeko aukera izango dute, haurrak lau urte bete arte.

Atzeraeraginezko izaera izango du neurriak. Hala, 2026ko urtarrilaren 1ean lau urte bete gabe zituzten 3 eta 4 urte arteko haurren familiek ere eskatu ahal izango dute laguntza. Adibidez, haur batek uztailean betetzen baditu lau urte, familiak urtarriletik ekainera bitarteko sei hilabeteetako ordainketa jasoko du.

Dekretua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu ondoren egin ahal izango dira eskabideak. Jaurlaritzaren aurreikuspenen arabera, ekainaren amaieran argitaratuko dute.

Bestelako nobedadeak

Dekretuak beste aldaketa batzuk ere jasotzen ditu. Horietako bat da 4 eta 7 urte arteko adingabeentzako hilean 100 euroko laguntza familia gurasobakarretara ere zabaltzea. Orain arte, hirugarren edo ondorengo seme-alabak zituzten familia ugariek baino ez zuten laguntza hori jasotzeko aukera.

Bestalde, lehen aldiz, harrera-familiak eta tutoretzapeko familiak ere hazkuntzarako laguntzen onuradunen artean sartuko dituzte. Jaurlaritzaren kalkuluen arabera, neurri horrek 600 familia baino gehiagori egingo die mesede.

Administrazio arloan ere aldaketak egingo dituzte. Besteak beste, erroldatze baldintzak malgutuko dituzte, eta errentaren egiaztapenarekin lotutako izapide batzuk sinplifikatuko.

Ongizate, Gazteria eta Erronka Demografikoaren Sailaren arabera, laguntzen hedapenak 85,8 milioi euroko kostua izango du datozen lau urteetan. 2026an, berriz, ia 34 milioi euro bideratuko dituzte neurri hori finantzatzera. Jaurlaritzaren esanetan, helburua da seme-alaben hazkuntzak familiei eragiten dizkien gastuak arintzea eta babes publikoa indartzea.

