17.000tik gora ikaslek egingo dute unibertsitatean sartzeko proba, gaurtik aurrera, Hego Euskal Herrian

JUPa, ohi bezala, hiru egunez garatuko da, eta bi fase izango ditu: sarbidearena eta onarpenarena. Proben emaitzak ekainaren 10ean argitaratuko dira.
Agentziak | EITB

Guztira 13.066 ikaslek egingo dute unibertsitatera sartzeko proba, gaurtik aurrera, Euskal Herriko Unibertsitatean (EHU).

EHUk ohar batean azaldu duenez, Batxilergoko 12.114 ikaslek eta Goi Mailako Heziketa Zikloa (Lanbide Heziketa) bukatu duten beste 952 ikaslek egingo dute azterketa. Gainera, aurreko ikasturteetako 552 ikasle ikasgai jakin batzuetara aurkeztuko dira, nota igotzeko.

Ikasle kopurua iazkoaren antzekoa da, orduan 13.130 ikaslek eman baitzuten izena azterketa egiteko.

Campusen banaketari dagokionez, 1.821 ikaslek egingo dute proba Arabako Campusean, 6.505ek Bizkaikoan eta 4.740k Gipuzkoako Campusean.

Hizkuntzari dagokionez, ikasleen % 76,1ek (9.944 ikasle) euskaraz egingo dute proba, eta % 23,9k (3.122) gaztelaniaz.

Bestalde, hezkuntza premia bereziak dituzten 946 ikaslerentzat egokitzapenak egingo dituzte unibertsitatera sartzeko proba egin dezaten. 

Ohi bezala, hiru egunetan egingo dira azterketa guztiak, eta bi fase izango ditu: sarbide fasea eta onarpen fasea.

Lehen faseak ikasleen heldutasuna eta oinarrizko trebetasunak neurtuko ditu, eta bost ariketa ditu: Gaztelania eta literatura; Euskara eta literatura; Espainiako Historia edo Filosofiaren Historia; Atzerriko Lehen Hizkuntza; eta Batxilergoko 2. modalitateko derrigorrezko ikasgaia.

Ikasgai bakoitzeko 0 eta 10 puntu artean lortuko dute ikasleek, eta, gehienez, fase honetan 10 puntu lor ditzakete.

Proba gainditzeko gutxienez 5 puntuko beharko dituzte.

Onarpen fasea, bestalde, borondatezkoa da, eta 4 puntu gehigarri lor daitezke. Ikasle bakoitza gehienez 4 ikasgaitara aurkez daiteke.

Proben emaitzak ekainaren 10ean argitaratuko dira. 

Guztira 4.146 ikaslek egingo dute proba Nafarroan

Guztira 4.146 ikaslek egingo dute proba, Arrosadiako Campusean eta Tuterako Campusean banatuta, ekainaren 2tik 4ra, Nafarroako Unibertsitate Publikoan.

Matrikulatutako ikasleetatik 2.391 emakumezkoak dira, eta gainerako 1.755ak gizonezkoak, Nafarroako Unibertsitate Publikoak jakinarazi duenez.

Hizkuntza ereduari dagokionez, 3.097 ikaslek gaztelaniaz egiten dute proba, eta gainerako 1.049ek, euskaraz. Ikasle gehienek, 3.406 pertsonak, derrigorrezko eta borondatezko fasea egingo dute; 560k borondatezko fasea bakarrik, eta 180 ikaslek, derrigorrezkoa bakarrik.

Azterketei dagokienez, nabarmentzekoa da ikasturte honetan irakurketa errazeko irizpideak (tipografia, egitura eta maketazioa) aplikatu direla ia ariketa guztietan. Gainera, azterketa koadernotxoen azala aldatu da, eta, beraz, bi eranskailu identifikatzaile horiek azalean itsatsi beharko dira (eta ez aurrean eta atzean, orain arte bezala).

Deialdi arruntaren emaitzak ekainaren 10ean jakin ahal izango dira, eta kalifikazio txartela hilaren 17tik aurrera eskuratu ahal izango da.  

Ezohiko deialdiko azterketak, berriz, ekainaren 24an, 25ean eta 26an izango dira, eta, kasu horretan, emaitzak ekainaren 30ean egongo dira eskuragarri, eta txartela uztailaren 15ean.

