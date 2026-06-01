Osakidetzaren EPErako izen-ematea ireki da, eta probak datorren udazkenean egingo dira

2026an zehar, Osakidetzak 5.425 plaza eskainiko ditu eta bigarren fasean eskaera egiteko epea ekainaren 29ko 14:00ak arte egongo da zabalik.
EITB

Azken eguneratzea

Osakidetzaren 2023, 2024 eta 2025 urteei dagokien EPEan izena emateko bigarren fasearen epea zabalik da, gaurtik aurrera. Oraingo honetan 41 kategoriatan formalizatu ahal izango da izen-ematea, eta azterketak urria eta azaroa bitartean egingo dira. 

Izena emateko epea Osakidetzaren webgunean egongo da zabalik, ekainaren 2tik 29ra, 14:00ak arte. Aurreko fasean bezala, Osakidetzak hautagaien eskura jarriko du izena eman duten kategoriari dagokion galdera-sorta. Enplegu-deialdiaren berritasun nagusietako bat test motako proba bakarra egitea da, alderdi teorikoa eta praktikoa bilduko dituena, eta hurrengo hiru urteetan nota gordetzeko aukera.

Deialdia ondorengo kategoria profesionaletarako izango da:

  • F.E. Larrialdietako medikua
  • F.E. Ospitale-pediatriako medikua
  • F.E. GSU-ko medikua
  • F.E. Psikologo kliniko teknikaria
  • Farmazialari teknikaria
  • Odontologo teknikaria
  • Liburuzaina
  • Ekonomiako goi-mailako teknikaria
  • Informatikako goi-mailako teknikaria
  • Letradu korporatiboa
  • Juridikoko goi-mailako teknikaria
  • Mantentze-lanetako eta instalazioetako goi-mailako teknikaria (Goi-mailako ingeniaria)
  • Euskararen normalkuntzako goi-mailako teknikaria
  • Antolakuntzako goi-mailako teknikaria
  • Ergonomia, prebentzio eta psikosoziologiako goi-mailako teknikaria
  • Segurtasun eta higienearen prebentziorako goi-mailako teknikaria
  • Optika eta optometrian diplomaduna
  • Lan-osasuneko erizaina
  • Osasun mentaleko erizaina
  • Emagina
  • Terapeuta okupazionala
  • Administrazio eta kudeaketako erdi-mailako teknikaria
  • Mantentze-lanetako eta instalazioetako erdi-mailako teknikaria (Ingeniari teknikoa)
  • Gizarte-langilea
  • Anatomia patologiko eta zitologiako teknikari espezialista
  • Audioprotesiko teknikari espezialista
  • Dietetikako teknikari espezialista
  • Osasun-dokumentazioko teknikari espezialista
  • Erradiodiagnostikoko teknikari espezialista
  • Erradioterapiako teknikari espezialista
  • Sukaldaria
  • Informatikako teknikari espezialista
  • Elektromedizina instalazioetako teknikari espezialista
  • Farmaziako laguntzailea
  • Garraio sanitarioko gidaria
  • Larrialdietako ibilgailuen gidaria
  • Jostundegiko ofiziala
  • Berogailua mantentzeko ofiziala-iturgina
  • Mantentze elektrikoko ofiziala
  • Instalazioen mantentzeko ofiziala
  • Mantentze mekanikoko ofiziala

Lehenengo azterketak, ekainean

Lehen faseko izen-ematea amaituta, 101.000 pertsonak baino gehiagok formalizatu dute EPE honetan parte hartzeko eskaera. Azterketak BECen egingo dira ekainaren 19an, 20an eta 21ean. Bigarren fasearen kasuan, probak urria eta azaroa bitartean egitea aurreikusten da. Horrela, gainerako kategorietarako hirugarren fasearen deialdia bakarrik geratuko litzateke, eta uda ostean irekitzea aurreikusten da.

Guztira, 23-24-25 EPEak 5.425 plaza eskainiko ditu 107 lanbide-kategoriatarako. Deialdi honekin, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak eta Osakidetzak sendotu egin dute Osakidetzako plantilla egonkortzeko eta sistema publikoa indartzeko egindako apustu irmoa.

Osakidetza Eusko Jaurlaritza Osasuna Gizartea

