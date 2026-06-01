Bilbo eta Donostia egoitza bakar gisa aurkeztuko dira 2030eko Munduko Txapelketa hartzeko

Eusko Jaurlaritzak, Bizkaiko eta Gipuzkoako aldundiek, Bilboko eta Donostiako udalek, Athleticek eta Realak FIFAri jakinarazi diote hautaketa-prozesuan jarraitzeko asmoa dutela, euskal egoitza bakarra eta bi estadio (San Mames eta Anoeta) dituen proposamenarekin.

Euskal erakundeek egoitza-proposamena aurkeztu diote FIFAri, 2030eko Munduko Futbol Txapelketako partidak hartzeko. Hautagaitzan Bilbo eta Donostia euskal egoitza bakarra gisa ageri dira, eta San Mames eta Anoeta  izango dira txapelketako eszenatokiak.

Dokumentua Eusko Jaurlaritzak, Bizkaiko eta Gipuzkoako foru aldundiek, Bilboko eta Donostiako udalek, Athletic Clubek eta Realak bidali dute, FIFAk egoitzak hautatzeko ezarritako epeen barruan.

Aipatu administrazioek azaldu dutenez, Munduko Txapelketaren antolatzaileek planteatutako eskakizunak sakon aztertu eta interes orokorrari eta herri-ikuspegiari lehentasuna eman nahian hartu dute erabakia.

Marra gorriak, FIFAren eskakizunen aurrean

Erakundeek adierazi dutenez, 2022an hasi ziren FIFAk eskatutako baldintzak aztertzen, eta 2024an dokumentu bat helarazi zioten erakundeari, onartezinak iruditzen zitzaizkien hainbat alderdi biltzen zituena.

Marra gorri horien artean honako hauek zeuden: kostu ekonomiko handiak, estadioetan eta lurraldeetan inbertsioak egiteko beharra, araudiak aldatzeko beharra, hizkuntza ofizial biak ez egotea antolaketa-eremu jakin batzuetan, besteak beste.

Halaber, zalantzan jarri zuten lehiaketa-egunetan egoitzetan beste ekitaldi batzuk egiteko debekua eta nazioarteko ekitaldi handiak hartzeko gaitasuna egiaztatzeari lotutako baldintza batzuk.

Egoitza bakarra, bi estadiorekin

2026ko martxoan FIFAren ordezkariek San Mames eta Anoetara egindako bisiten ondoren, bi egoitza independente izateko betekizun guztiak onartzeak izango lukeen eragina aztertu zuten erakundeek.

Prozesu horren ondorioz, aurrekontu eta egoitza bakarrean oinarritutako proposamen bat aurkeztea erabaki dute, bi estadiorekin. Bertan, San Mamesek eta Anoetak 2030eko Munduko Txapelketako multzoen faseko partidak hartuko lituzkete.

Administrazioek uste dute formula horrek babesten dituela ondoen euskal herritarren interesak, eta jarrera hori helarazi diote FIFAri maiatzaren 31n bidalitako dokumentazioan.

FIFAren erantzunaren zain

Erakundeek San Mames eta Anoeta 2030erako FIFAren Munduko Kopan parte hartzeko interesa dutela berretsi dute, baina proposamena onartzea antolakuntzaren erantzunaren araberakoa izango da.

Halaber, FIFAk eskatutako dokumentazioa elkarlanean prestatzen jarraitzeko konpromisoa dutela adierazi dute, bai eta hautagaitzen eta erakunde antolatzailearen arteko negoziazio-prozesuak ezartzen duen diskrezioari eustekoa ere.

