Kukaiko zuzendariaren ustezko eraso sexistei buruzko testigantzek Errenteriako udal politika astindu dute
Errenteriako PSE-EEk udal gobernuaren kudeaketa aztertzeko premiazko batzorde bat eskatu du, eta PPk, berriz, Aizpea Otaegi alkatearen dimisioa.
Urak harro daude Errenterian. Bertako Alderdi Sozialistak aparteko batzorde bat premiaz deitzea eskatu du, udal gobernuak Kukai dantza taldeari lotuta eta Xenpelar bertso eskolan egin duen kudeaketa aztertzeko.
2024. urtean Jon Maya Kukai dantza taldeko zuzendariaren kontra hainbat emakumek egindako eraso sexisten testigantzak daude oinarrian. Biktima izan ziren emakumeek hala eskatuta, ez zen salaketa publikorik egin. Paraleloan, mugimendu feministak lanketa abiatu zuen, modu pribatuan, Kukaiko arduradunak prozesu eraldatzaile eta konpontzaile bati ekiteko.
Pasa den asteartean Errenteriako udalbatzak egindako osoko bilkuran jarri zen Kukai dantza taldearen gaia mahai gainean. Alderdi Popularrak interpelazioa aurkeztu zuen eta alkatearen dimisioa eskatu, udal gobernuko kideek gertakari larrien berri jakin eta gardentasunez jokatu ez zutela iritzita.
Aizpea Otaegi Errenteriako alkateak azaldu zuenez, udal taldeei pasa den ostiralean jakinarazi zieten zer informazio duten, nola lantzen ari diren eta prozesua zein egoeratan dagoen.
Gaiaren inguruko zurrumurruak bolo-bolo dabiltza azkenaldian herrian. Pasa den hilabetean Kukaiko gida batzordeko bozeramaileak, gutun ireki baten bidez, prozesuaren berri eman zuen. Mugimendu feministatik konfidentzialtasuna haustea leporatu zioten.
Kukai dantza taldearen egoitza ofiziala Errenterian dago, konpainia egoliarra da eta azken urteotan diru-laguntza publikoak jaso ditu Udaletik.
Xenpelar Bertso Eskolaren jarduera bertan behera
Atzo Bertsozale Elkarteak, Oreretako Mugimendu Feministak eta Oiartzungo Feministen Batzarrak publikoki salatu zituzten Errenteriako Xenpelar Bertso Eskolako irakasle bati egotzitako erasoak.
Azaldu zutenez, ez da arazo berria. Izan ere, Xenpelar Bertso Eskolako bertso-irakasle batek “bere posizioa eta erreferentzialtasuna baliatu ditu modu sistematizatuan botere-harremanak garatzeko eta erasotzeko”. 2018an indarkeria matxistagatiko salaketa jarri zen irakasle horren kontra Bertsozale Elkartean. Orduan erasotzailearekin neurri batzuk adostu ziren “bertsolaritzaren esparru formal zein informaletik desagertzea zekartenak", baina erasoek jarraitu egin dute “Xenpelar Bertso Eskolarekin lotutako espazio informaletan eta bertso mundutik haratagokoetan”.
Errenteriako Udalaren arabera, Bertso Eskolako zuzendaritzako kide batek guxtienez babestu du erasotzailea eta, beraz, Udal zerbitzua izanik eta egoeraren "larritasunaz" jabetuta, bertan behera utzi du eskolaren jarduera.
Zure interesekoa izan daiteke
D 'Anjouk laguntza eskatu dio oposizioari aurrekontuak aurrera ateratzeko, "hauteskunde aurreko testuinguruan"
Noël d 'Anjou Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Finantza sailburuak 2027ko Aurrekontu Proiektua osatzeko lankidetza, elkarrizketa eta konpromisoaren alde egiteko deia egin du. Ohartarazi duenez, eztabaida politikoa baldintzatu dezakeen hauteskunde aurreko testuinguruak. D'Anjouk Eusko Legebiltzarreko kontrol saioan egin ditu adierazpen horiek, bere talde parlamentarioaren (EAJ-PNV) galderei erantzunez.
Tabakoaren erradiografia Euskadin: emakume erretzaile gehiago eta kontsumitzeko modu berriak
Gero eta jende gutxiagok kontsumitzen du tabakoa EAEn, baina bilakaera positibo horren atzean errealitate konplexuago bat dago, kontsumoaren jaitsiera ez baita homogeneoa sexuaren eta adinaren arabera. 55-74 urteko emakumeen eguneroko kontsumoa hazi egin da azken boladan, eta gazteek kontsumitzeko ohiturak aldatuko dituzte.
Albiste izango da: EITB Focus, agur bero itogarriari eta kontrol saioa Eusko Legebiltzarrean
Orainek gaur landuko dituen albiste nagusien laburpena.
Barinatxe hondartzara sartzeko arrapala itxita egongo da, luizi arriskua dagoelako
Sopelako Udalak itxita izango du sarbidea Barinatxe hondartzako arrapalatik (La Salvaje izenez ezaguna), mendi-hegalean luiziak gertatzeko arriskua baitago. Oinezkoentzako sarbidea eskaileretatik baino ezin izango da egin.
Euskal herritarren % 79k babesten dute esku-hartze publikoa industriaren errotzea sustatzeko
EITB Focusen azken inkestaren arabera, inkestatutakoen % 63,2k lankidetza publiko-pribatuaren alde egiten dute gai horretan; % 22,5ek, berriz, esku-hartze erabat publikoa hobesten dute.
Herritarrak pozik daude bizi kalitatearekin, baina kezka eragiten dute etxebizitzak, osasun sistemak eta segurtasunak
EITB Focusen azken inkestan, herritarrek 7,6ko nota eman diote bizi kalitateari EAEn, eta 7,5ekoa Nafarroan. Etxebizitza da kezka nagusia udalerri gehienetan.
Fiskalak 22 urteko kartzela-zigor eskaera mantendu du Lukas Agirreren hilketaz akusatuentzat
Emakume bat ere epaitzen ari dira, akusatuak estaltzeagatik, eta fiskalak 3 urteko espetxe-zigorra eskatu du horrentzat.
Euskaldunon Kontseiluaren erronka: 300.000 euskaldun gehiago 2036rako
'Pizkunderako Erronka 2036. Larrialditik indarraldirako jauzia' txostena aurkeztu du Euskalgintzaren Kontseiluak: orain arteko euskalduntze erritmoa bikoiztea eta urtero 30.000 hiztun irabaztea proposatzen da. Modu horretan, erabileran % 20ko langa gainditzea aurreikusten dute.
Bilboko Pagasarribide eskolako familiek protesta egin dute, geletako beroari aurre egiteko premiazko neurriak eskatzeko
Azken aste honetan gutxienez lau pertsona artatu behar izan dituzte Bilboko zentro honetan bero-kolpeak jota. Horregatik, ikasleen familiak kalera atera dira ikasgeletako beroari aurre egiteko premiazko neurriak eskatzeko.