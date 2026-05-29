Kukaiko zuzendariaren ustezko eraso sexistei buruzko testigantzek Errenteriako udal politika astindu dute

Errenteriako PSE-EEk udal gobernuaren kudeaketa aztertzeko premiazko batzorde bat eskatu du, eta PPk, berriz, Aizpea Otaegi alkatearen dimisioa. 

Errenteriako Udalbatza. Argazkia: EITB
EITB

Urak harro daude Errenterian. Bertako Alderdi Sozialistak aparteko batzorde bat premiaz deitzea eskatu du, udal gobernuak Kukai dantza taldeari lotuta eta Xenpelar bertso eskolan egin duen kudeaketa aztertzeko. 

2024. urtean Jon Maya Kukai dantza taldeko zuzendariaren kontra hainbat emakumek egindako eraso sexisten testigantzak daude oinarrian. Biktima izan ziren emakumeek hala eskatuta, ez zen salaketa publikorik egin. Paraleloan, mugimendu feministak lanketa abiatu zuen, modu pribatuan, Kukaiko arduradunak prozesu eraldatzaile eta konpontzaile bati ekiteko. 

Pasa den asteartean Errenteriako udalbatzak egindako osoko bilkuran jarri zen Kukai dantza taldearen gaia mahai gainean. Alderdi Popularrak interpelazioa aurkeztu zuen eta alkatearen dimisioa eskatu, udal gobernuko kideek gertakari larrien berri jakin eta gardentasunez jokatu ez zutela iritzita. 

Aizpea Otaegi Errenteriako alkateak azaldu zuenez, udal taldeei pasa den ostiralean jakinarazi zieten zer informazio duten, nola lantzen ari diren eta prozesua zein egoeratan dagoen. 

Gaiaren inguruko zurrumurruak bolo-bolo dabiltza azkenaldian herrian. Pasa den hilabetean Kukaiko gida batzordeko bozeramaileak, gutun ireki baten bidez, prozesuaren berri eman zuen. Mugimendu feministatik konfidentzialtasuna haustea leporatu zioten. 

Kukai dantza taldearen egoitza ofiziala Errenterian dago, konpainia egoliarra da eta azken urteotan diru-laguntza publikoak jaso ditu Udaletik.

Xenpelar Bertso Eskolaren jarduera bertan behera

Atzo Bertsozale Elkarteak, Oreretako Mugimendu Feministak eta Oiartzungo Feministen Batzarrak publikoki salatu zituzten Errenteriako Xenpelar Bertso Eskolako irakasle bati egotzitako erasoak.

Azaldu zutenez, ez da arazo berria. Izan ere, Xenpelar Bertso Eskolako bertso-irakasle batek “bere posizioa eta erreferentzialtasuna baliatu ditu modu sistematizatuan botere-harremanak garatzeko eta erasotzeko”. 2018an indarkeria matxistagatiko salaketa jarri zen irakasle horren kontra Bertsozale Elkartean. Orduan erasotzailearekin neurri batzuk adostu ziren “bertsolaritzaren esparru formal zein informaletik desagertzea zekartenak", baina erasoek jarraitu egin dute “Xenpelar Bertso Eskolarekin lotutako espazio informaletan eta bertso mundutik haratagokoetan”. 

Errenteriako Udalaren arabera, Bertso Eskolako zuzendaritzako kide batek guxtienez babestu du erasotzailea eta, beraz, Udal zerbitzua izanik eta egoeraren "larritasunaz" jabetuta, bertan behera utzi du eskolaren jarduera. 

