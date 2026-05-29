Euskal herritarren % 79k babesten dute esku-hartze publikoa industriaren errotzea sustatzeko
EITB Focusen azken inkestaren arabera, inkestatutakoen % 63,2k lankidetza publiko-pribatuaren alde egiten dute gai horretan; % 22,5ek, berriz, esku-hartze erabat publikoa hobesten dute.
Euskal herritarrek garrantzitsutzat dute industria sendoa izatea, eta, era berean, enpresen errotzea ere baloratzen dute. Euskal herritarren % 79ren ustez, Eusko Jaurlaritzak eta, Nafarroaren kasuan, foru Gobernuak dirua bideratu beharko lukete lurraldean industria eta enpresa estrategikoak mantentzera.
Datu hori EITB Focus inkestaren azken azterlanetik ondorioztatzen da. Inkestak euskal politikarekin eta gizartearekin lotutako hainbat gairi buruz galdetzen du, baita Europak munduan duen posizioari eta nazioarteko testuinguruari buruz ere.
Enpresen errotzearen aldeko babes publikoari dagokionez, inkestak erakusten du jarrera hori nagusi dela adin talde guztietan eta lurralde guztietan. Hala ere, 36 eta 50 urte arteko herritarrak aldekoenak dira: adin tarte horretan inkestatutakoen % 82,2k babesten dute diru publikoa industria eta enpresa estrategikoak mantentzera bideratzea.
Inkestak galdetzen du, halaber, zein den industria eta enpresa estrategiko horiek mantentzeko formularik egokiena. Inkestatutakoen % 63,2k lankidetza publiko-pribatuaren alde egiten dute; %22,5ek, berriz, esku hartze publiko hutsa hobesten dute.
Azkenik, herritarren % 90ek uste dute Euskadik eta Nafarroak Europa sendoa behar dutela beren ekonomia eta industria babesteko. Horietatik % 40,8 'oso ados' daude baieztapen horrekin, eta % 49,2, berriz, 'nahiko ados'.
Metodologia eta lagina
Ikerketa honetan erabilitako metodologia izaera kuantitatibokoa izan da, elkarrizketa-teknikaren bidez gauzatua.
Ikerketa-teknika horrek planteatutako helburu guztiak erantzuteko aukera ematen du, baliozkotasun eta fidagarritasun handieneko emaitzak lortuz. Azterlanaren unibertsoa 18 urte edo gehiagoko pertsonek osatzen dute, Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan bizi direnek, eta landa-lana 2026ko apirilaren 17tik maiatzaren 13ra bitartean egin zen.
Laginketa estratifikatua egin da, kuoten araberako esleipen proportzionalarekin, metodologia kuantitatiboa erabiliz.
Lagina
4.250 inkesta egin dira guztira (950 Araban, 1.500 Bizkaian, 1.200 Gipuzkoan eta 600 Nafarroan). Inkestak honela banatu dira: 400 hiriburuetan —Gasteiz, Bilbo, Donostia eta Iruñea—; 200 Laudio, Amurrio, Getxo, Basauri, Barakaldo, Tolosa, Irun eta Eibarren; 50 Agurainen; 500 Bizkaiko gainerako udalerrietan; 200 Gipuzkoako eta Nafarroako gainerako udalerrietan; eta 100 Arabako gainerako udalerrietan.
Errore-marjina ±%1,5ekoa da datu orokorretarako; ±%3,17 Arabako Lurralde Historikorako; ±%2,53 Bizkaiko Lurralde Historikorako; ±%2,82 Gipuzkoako Lurralde Historikorako; eta ±%3,99 Nafarroarako, %95eko konfiantza-mailarekin.
Lagina ausazkoa eta estratifikatua izan da, lurralde-eremuaren, udalerriaren, sexuaren eta adinaren arabera.
Inkesten % 24 euskaraz egin dira, eta gainerako % 76ak gaztelaniaz. Emaitza orokorrak inkestatutako udalerrien biztanleria-tamainaren arabera ponderatu dira.
Inkestaren batez besteko iraupena 10 minutu eta 22 segundokoa izan da; laburrena 6 minutukoa eta luzeena 36 minutukoa.
