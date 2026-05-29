Euskal herritarren % 90a kezkatuta daude munduko gerrekin, eta % 75ek uste dute etorkizuna gatazkatsuagoa izango dela

Herritarren erdiak uste du Europak bere defentsa indartu beharko lukeela, horrek baliabide publiko gehiago bideratzea ekarri arren. Lau herritarretik hiruk uste dute Europak AEBren menpekotasun txikiagoa izan beharko lukeela eta Txina bezalako potentziei begiratu beharko liekeela.

Ander Goyoaga | EITB

Nazioarteko testuinguru gatazkatsuak kezka handia eragiten du euskal gizartean, eta ikuspegi ezkorra nagusitzen ari da herritarren artean. Euskal herritarren % 93,8 ‘oso edo nahiko kezkatuta’ daude nazioarteko testuinguruan gertatzen ari diren gerrekin, baita etorkizunarekin ere. Horrekin batera, herritarren % 75,8k uste dute etorkizuna gatazkatsuagoa izango dela, eta soilik % 11,6k uste dute baketsuagoa izango dela.

Datuok EITB Focus inkestaren azken neurketan jaso dira. Azterlanak euskal politikarekin eta gizartearekin lotutako hainbat gairi buruz galdetzen du, baita Europak munduan duen tokiari eta nazioarteko testuinguruarekin lotutako zenbait alderdiri buruz ere.

Nazioarteko egoerak sortzen duen kezkaren ondorioz, euskal herritarrek Europako defentsa “indartzearen” alde egiten dute, baita horretarako baliabide publiko gehiago bideratzearen alde ere.

Hala, inkestatutako euskal herritarren erdiek baino gehiagok (% 52,8k) uste dute “Europak bere defentsa indartu beharko lukeela, horrek baliabide publiko gehiago erabiltzea ekarriko balu ere”, eta soilik % 7,2 daude horren aurka. Herritarren % 40k, berriz, ez dute erantzun edo ez dakitela adierazi dute.

Halaber, gazteenen artean handiagoa da Europako defentsa indartzearen aldeko jarrera hori. 18 eta 35 urte arteko gazteen % 56,8 alde daude, eta % 4 baino ez aurka. Beste % 39,7k ez dute erantzun edo ez dakitela esan dute.

Jarrera hori bat dator euskal gizartean nagusi den beste ikuspegi batekin, apustu multipolar baten aldekoa. Herritar gehienen arabera, ‘Europak AEBekiko mendekotasun txikiagoa izan beharko luke bere segurtasuna bermatzeko, eta harremanak indartu beharko lituzke Txina bezalako beste potentzia batzuekin’. Baieztapen hori herritarren % 74,1ek partekatzen dute. Kasu honetan ere, gazteak dira ideia horren alde gehien egiten dutenak: 18 eta 35 urte arteko gazteen ia % 80 (%78,7) harreman multipolarren alde agertu dira.

Era berean, EITB Focus inkestak agerian utzi du euskal gizarteak garrantzi handia ematen diola Europari ikuspegi estrategiko batetik. Hala, herritarren % 90ek uste dute ‘EAEk eta Nafarroak Europa sendo bat behar dutela beren ekonomia eta industria babesteko’ Horietatik % 40,8 ‘oso ados’ daude baieztapen horrekin, eta % 49,2 ‘nahiko ados’.

David Sanchezen defentsak  epaiketa baliogabetzea eskatu du

Pedro Sanchez Espainiako Gobernu presidentearen anaia 2017an Badajozeko Diputazioan kontserbatorioetako musika-jardueren koordinatzaile gisa kontratatu izanak legezko baldintza guztiak bete zituen edo ustezko entxufismo kasu bat izan zen argitu beharko du epaimahaiak. Hamaika pertsona daude akusatuen aulkian. Akusazioak 3 urteko zigorra eta gaitasungabetzea eskatzen du; Fiskaltzak absoluzioa eskatzen du guztientzat.

