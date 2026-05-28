Abian da David Sanchezen ustezko kontratazio irregularraren inguruko epaiketa, aurretiazko gaiekin
Pedro Sanchez Espainiako Gobernu presidentearen anaia 2017an Badajozeko Diputazioan kontserbatorioetako musika-jardueren koordinatzaile gisa kontratatu izanak legezko baldintza guztiak bete zituen edo ustezko entxufismo kasu bat izan zen argitu beharko du epaimahaiak. Hamaika pertsona daude akusatuen aulkian. Akusazioak 3 urteko zigorra eta gaitasungabetzea eskatzen du; Fiskaltzak absoluzioa eskatzen du guztientzat.
Ostegun honetan abiatu da David Sanchez, Pedro Sanchezen anaia, eta beste hamar ikertu, tartean Miguel Angel Gallardo Extremadurako PSOEko idazkari nagusi ohia eta Badajozeko Diputazioko presidente ohia, prebarikazio administratiboko eta influentzia-trafikoko ustezko delituengatiko epaiketa, Badajozeko Probintzia Auzitegian.
Epaimahaiak argitu beharko du ea 2017an David Sanchez Badajozeko Aldundian kontserbatorioetako musika jardueren koordinatzaile gisa kontratatzeko prozesuak legezko baldintza guztiak bete ote zituen edo ustezko entxufismoa izan ote zen.
David Sanchezi eta Miguel Ángel Gallardori, garai hartan Badajozeko Diputazioko presidentea zenari, influentzia trafikoko eta prebarikazio administratiboko ustezko delituak leporatzen dizkiete, beste bederatzi ikerturekin batera, guztiak ere probintziari lotutako arduradun politikoak.
Ostegun eta ostiral honetan aurretiazko gaiekin abiatuko da epaiketa, Jose Antonio Patrocinio Perez, Dolores Fernandez eta Emilio Serrano epaileek osatzen duten epaimahaiaren aurrera eramango dituzte aldeek (hamaika akusatuen abokatuek eta zazpi herri-akusazioen abokatuek) euren argudio nagusiak.
Auzitegiak aurretiazko gaietarako bi egun eman izanak erakusten du gai asko izango direla aurkeztuko direnak: oinarrizko eskubideen balizko urraketak, frogen edukiari eta helburuari buruzko gogoetak, froga gehiagorako proposamenak, edota eskumenik ezarekin eta jarduketa jakin batzuk deuseztatzeko eskaerak, aurreikusten dira.
Astelehenetik aurrera, lekukoek deklaratuko dute, eta ekainaren 4an, osteguna, Emilio Serrano epailearen aurrean deklaratuko dute ikertutako hamaika pertsonek, tartean David Sanchezek eta Miguel Ángel Gallardok, baldin eta Probintzia Auzitegiak hasieran aurreikusitako egutegia betetzen bada.
Zazpi herri-akusazio
Epaiketak zazpi herri-akusazio ditu: PP eta Vox alderdiez gain, Manos Limpias, Hazte Oir, Abogados Cristianos, Liberum Elkartea eta Iustitia Europa erakundeak.
Auzia 2024ko maiatzean hasi zen, Manos Limpias erakundeak lehen salaketa aurkeztu zuenean, eta, beraz, Espainiako Gobernuko presidentearen anaiaren aldeko entxufismo kasu bat zela uste zuen, eta, ondoren, gainerako herri akusazioak gehitzen joan ziren.
Herri-akusazioek hiru urteko espetxe-zigorra eta 12 urteko gaitasungabetzea eskatu dute David Sanchezentzat; Fiskaltzak, guztien absoluzioa.
