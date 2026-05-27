Guardia Zibilaren Unitate Zentral Operatiboa PSOEren Ferrazeko egoitzan sartu da

Guardia Zibilaren Unitate Zentral Operatiboko (UCO) agenteak asteazkeneko lehen ordutik PSOEren egoitza nagusian daude Madrilgo Ferraz kalean, alderdiaren ustezko legez kanpoko finantzaketari buruzko frogak biltzeko.

Sekretupean dagoen pieza batean, Auzitegi Naizonaleko Ismael Moreno magistratua PSOEk 2017tik 2024ra bitartean egindako eskudiruzko ordainketak ikertzen ari da, buruzagien, enplegatuen edo alderdiarekin zerikusia duen edozein pertsonaren gastuen likidazioagatik. 

Ordainketa horietako batzuk, hala nola Jose Luis Abalos ministro ohiak eta haren aholkulari Koldo Garcíak jasotakoak, zuritze delitu izan ote zitezkeen ikertzen ari da. 

Informazioa osatzeko lanean ari gara... 

gabriel rufian
Rufian: "Beti esan izan da legealdiek EAJk dioena irauten dutela"

EAJk Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteari hauteskunde orokorrak ez aurreratzea "arduragabea" litzatekeela esan ostean, Gabriel Rufian ERCk Kongresuan duen bozeramaileak esan du beti esan izan dela EAJk erabakitzen duela legealdien iraupena. Kongresuko pasilloetan egindako adierazpenetan, buruzagi kataluniarrak azaldu du bere alderdiak hauteskundeak aurreratzea eskatuko lukeela PSOEren finantziazio irregularra frogatuko balitz.

Loiun gertatutakoaren kronologia, Zupiriaren arabera

Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako Segurtasun sailburuak adierazi duenez, Ertzaintzak Loiuko aireportuan egindako esku-hartzea agenteen aurkako "aldez aurreko eraso" eta "probokazio" bati emandako erantzuna izan zen, baina dispositiboaren kudeaketa "beste modu batera" egin behar zela onartu du. Zupiriak ordena publikoko arazo bat izan zela defendatu du, eta barne ikerketa batek indarraren erabilera proportzionala izan ote zen zehaztuko duela baieztatu du.

Zupiria: “Gure herrian, herritar batzuek ez dute Poliziarik nahi, ezta Euskal Polizia bada ere”

Bingen Zupiriak Ertzaintzaren jarduna defendatu du Loiuko aireportuan Global Sumud flotillako kideekin izandako istiluetan, eta adierazi du oraindik ere badirela poliziaren figura ukatzen duten herritarrak. Halaber, gogorarazi du Ertzaintzako kideek ETAren terrorismoa eta kale indarkeria jasan zituztela, eta "gaur egun ere iragan horren arrastoak" gizartearen zati batean mantentzen direla.
