Guardia Zibilaren Unitate Zentral Operatiboa PSOEren Ferrazeko egoitzan sartu da
Guardia Zibilaren Unitate Zentral Operatiboko (UCO) agenteak asteazkeneko lehen ordutik PSOEren egoitza nagusian daude Madrilgo Ferraz kalean, alderdiaren ustezko legez kanpoko finantzaketari buruzko frogak biltzeko.
Sekretupean dagoen pieza batean, Auzitegi Naizonaleko Ismael Moreno magistratua PSOEk 2017tik 2024ra bitartean egindako eskudiruzko ordainketak ikertzen ari da, buruzagien, enplegatuen edo alderdiarekin zerikusia duen edozein pertsonaren gastuen likidazioagatik.
Ordainketa horietako batzuk, hala nola Jose Luis Abalos ministro ohiak eta haren aholkulari Koldo Garcíak jasotakoak, zuritze delitu izan ote zitezkeen ikertzen ari da.
Kortajarenaren ustez, Zupiria "justifikaezina justifikatzen" saiatu da, eta neurriak eskatu dizkio
Legebiltzarreko EH Bilduko bozeramailearen hitzetan, neurriak hartu ezean, "inpunitateari autobide bat irekitzen" zaio.
Rufian: "Beti esan izan da legealdiek EAJk dioena irauten dutela"
EAJk Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteari hauteskunde orokorrak ez aurreratzea "arduragabea" litzatekeela esan ostean, Gabriel Rufian ERCk Kongresuan duen bozeramaileak esan du beti esan izan dela EAJk erabakitzen duela legealdien iraupena. Kongresuko pasilloetan egindako adierazpenetan, buruzagi kataluniarrak azaldu du bere alderdiak hauteskundeak aurreratzea eskatuko lukeela PSOEren finantziazio irregularra frogatuko balitz.
Vaquerok uste du arduragabea dela Espainiako legealdia 2027ra arte eramatea
Maribel Vaquero EAJren Diputatuen Kongresuko bozeramailearen arabera, Espainiako legealdia ezin da 2027an bukatu, amaierara arte eramanda, aurreikusita dagoen moduan. Bere ustez, Espainiako Gobernua arduragabe jokatzen ari da, eta azken auzi judizialek amorrua areagotu dute Kongresuan.
Loiun gertatutakoaren kronologia, Zupiriaren arabera
Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako Segurtasun sailburuak adierazi duenez, Ertzaintzak Loiuko aireportuan egindako esku-hartzea agenteen aurkako "aldez aurreko eraso" eta "probokazio" bati emandako erantzuna izan zen, baina dispositiboaren kudeaketa "beste modu batera" egin behar zela onartu du. Zupiriak ordena publikoko arazo bat izan zela defendatu du, eta barne ikerketa batek indarraren erabilera proportzionala izan ote zen zehaztuko duela baieztatu du.
Oposizioak salatu duenez, "neurriz kanpoko jokaera basati batek Ertzaintzaren irudia kaltetu du"
Bingen Zupiria Segurtasun sailburuaren agerraldiaren ostean, EH Bilduk esan du "polizia ereduaren arazo bat" dagoela. Sumarrek sailburuari leporatu dio bere azalpenak "poliziaren jarduera justifikatzera bideratuta" egon direla. Bestalde, PPk jazotakoa ikertzeko eskatu dio, indarkeriaren erabilera proportzionala izan ote zen jakiteko.
Epaileak ekainaren 17 eta 18ra atzeratu du Zapaterok Plus Ultra auzian ikertu gisa egin beharreko agerraldia
Plus Ultra auzia ikertzen ari den Jose Luis Calama epaileari ekainaren 2rako aurreikusita zegoen deklarazioa atzeratzea eskatu dio gaur goizean Espainiako Gobernuko presidente ohiaren abokatuak, kausa ongi aztertu ahal izateko, iturri juridikoek jakitera eman dutenez.
Zupiria: “Gure herrian, herritar batzuek ez dute Poliziarik nahi, ezta Euskal Polizia bada ere”
Bingen Zupiriak Ertzaintzaren jarduna defendatu du Loiuko aireportuan Global Sumud flotillako kideekin izandako istiluetan, eta adierazi du oraindik ere badirela poliziaren figura ukatzen duten herritarrak. Halaber, gogorarazi du Ertzaintzako kideek ETAren terrorismoa eta kale indarkeria jasan zituztela, eta "gaur egun ere iragan horren arrastoak" gizartearen zati batean mantentzen direla.
Peinado epaileak Begoña Gomez epaiketa aurreko entzunaldi batera deitu du, ekainaren 9an
Epaile instruktoreak ikertuei —Begoña Gomez, Cristina Alvarez eta Juan Carlos Barrabes—ohartarazi die epaitegira agertu beharko dutela eta saio horretan kautelazko neurriak hartu daitezkeela.
Zupiriak akatsak onartu ditu Ertzaintzak Loiun izandako jardunean, eta ukatu egin du motibazio politikorik egon zela
Ingelesez hasitako agerraldi batean, Segurtasun sailburuak onartu du Ertzaintzak Loiuko aireportuan izan zuen jokabidea "ez zela gertatu behar", eta barkamena eskatu du nazioartean eragina izan zuten gertakari batzuengatik. Halaber, Zupiriak esan du agenteak oldartu zirela "erasoak" jasan zituztelako.