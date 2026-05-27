Lehenbailehen hauteskundeak deitzeko eskatu dio Feijook Sanchezi, "egoera agoniko eta patetiko honen aurrean"
Bestalde, Gabriel Rufian ERCk Kongresuan duen bozeramailearen hitzetan, "anomalia izugarria da" alderdi politiko baten egoitza miatzea. "Hauteskunde-kanpaina edo egia den jakin ezinda gaude une honetan", esan du.
Alberto Nuñez Feijoo PPko buruzagiak hauteskunde orokorrak deitzeko eskatu dio Pedro Sanchez Espainiako gobernuburuari asteazken honetan, herrialdea bizi den egoera "agoniko" eta "patetikoaren" aurrean. Hori esanda, eta gaur Pedro Sanchezek aita santuari Vatikanoan bisita egingo dionez, manamenduak gogorarazi dizkio: "ez duzu lapurtuko" eta "ez duzu gezurrik esango".
Hala erantzun du Feijook Kongresuko korridoreetan, Guardia Zibilaren Unitate Zentrala (UCO) PSOEren Ferraz kaleko egoitza miatzera joan dela galdetu diotenean.
Egoera "oso larria" bizi dutela adierazi du Feijook, eta "zenbat sarekada nahiz sumario gehiago" ezagutu behar diren galdetu du, Gobernuak espainiarrei hauteskundeetan hitza eman diezaien.
"Egoera agonikoan gaude. Zalantzan jartzen ari gara Gobernuaren zintzotasuna, Gobernu lotsagabea baita, ez bakarrik Alderdi Sozialistarena, zoritxarrez Sanchezek erabateko lotsagabekeriara eraman duena, baizik eta kutsatzeko arriskua izaten hasi gara", nabarmendu du.
Feijook esan du ez zekiela zer gertatzen ari zen gaur goizean Ferrazen, baina "beste bat gehiago da, eta ez beste edozein", eta gogorarazi du "ustelkeriari buruzko 11 sumario" irekita daudela. "Eta Sanchez jauna, Vatikanoa bisitatzen. Aita santuarengana hurbildu nahi badu, zazpigarren agindua gogoratu beharko luke, 'ez duzu lapurtuko', eta zortzigarren agindua, 'ez duzu gezurrik esango' ", baieztatu du.
PSOE
Carlos Cuerpo Espainiako Gobernuko lehen presideenteordeak errespetua eskatu du prozesu judizialekiko eta errugabetasun printzipioarekiko, eta legez kanpoko jokabideen aurrean prebentzio mekanismoak indartzeko egindako lana defendatu du. Ester Muñoz PPko bozeramaileari erantzunez egin ditu adierazpen horiek, Diputatuen Kongresuan.
"Legez kanpoko jarreren aurrean, zero tolerantzia", gaineratu du.
Oscar Puente Garraio eta Mugikortasun Iraunkorreko ministroak gogor kritikatu du Guardia Zibilaren Unitate Zentral Operatiboa (UCO) asteazken honetan PSOEren Ferraz kaleko egoitza federalean agertu izana, "informazioa eskatzeko".
Ministroak, Exekutiba Federal Sozialistako kide ere badenak, "erregistro" bati buruz hitz egitea aurpegiratu du, eta zalantzan jarri du agenteak Ferrazen aurkeztea beharrezko ote zen.
"Erregistro bat bezala janzten dute, informazio-eskaera hutsa dena. Bide batez, informazioa eskatzeko, beharrezkoa al da UCOra bidaltzea? Txundigarria da ", adierazi du X-n.
Sumar
Yolanda Diaz Espainiako bigarren presidenteorde eta Lan ministroak aitortu duenez, "ez zaio batere gustatzen politikan ikusten ari dena", Jose Luis Rodriguez Zapatero Espainiako presidente ohia inputatu ostean eta Guardia Zibila PSOEren Ferrazeko egoitzan sartu den egun berean.
"Nik ez dakit Zapatero jaunak egin duena delitua den ala ez. Ez dagokit niri, epaile bati dagokio", adierazi du Kongresuan Miguel Tellado PPko idazkari nagusiak egindako galdera bati erantzunez.
Vox
X sare sozialeko bere kontuan zabaldutako bideo batean, Abascalek ironiaz esan du "ez dela astebete edo egun bat ere igarotzen, ordubete ere ez", Gobernuko buruaren eta presidente ohiaren "mafiaren xehetasun berriak" ezagutu gabe. "Geldiarazi eta epaitu egin behar dira", gaineratu du.
ERC
Bestalde, Gabriel Rufian ERCk Kongresuan duen bozeramailearen ustez, "anomalia izugarria" da alderdi politiko baten egoitza miatzea, eta PSOEren legez kanpoko finantziazioa ez dagoela ziurtzat jo du. "Kanpaina zer den edo zer den ez dakigun une batean gaude", gaineratu du.
"Une honetan ez dakizu zer den egia edo zer ez, zer den kanpaina edo zer ez", azpimarratu du, gertakariaren ostean ERCk hauteskundeak eskatuko dituen azaltzeko eskatu diotenean.
Rufianek hasiera batean esan du "frogak eta epai irmo bat" egon beharko liratekeela bere alderdiak hauteskundeak aurreratzea eskatzeko, eta gogorarazi du beti jarri dutela "marra gorri" gisa PSOEren balizko "legez kanpoko finantzaketa" frogatzea.
