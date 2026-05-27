Erreakzioak
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Lehenbailehen hauteskundeak deitzeko eskatu dio Feijook Sanchezi, "egoera agoniko eta patetiko honen aurrean"

Bestalde, Gabriel Rufian ERCk Kongresuan duen bozeramailearen hitzetan, "anomalia izugarria da" alderdi politiko baten egoitza miatzea. "Hauteskunde-kanpaina edo egia den jakin ezinda gaude une honetan", esan du.

Feijóo urge a Sánchez a convocar elecciones ante una situación "agónica y patética"

Alberto Nuñez Feijoo PPko burua eta Gabrien Rufian ERCko bozeramailea. Argazkia: Orain

author image

EITB

Azken eguneratzea

Alberto Nuñez Feijoo PPko buruzagiak hauteskunde orokorrak deitzeko eskatu dio Pedro Sanchez Espainiako gobernuburuari asteazken honetan, herrialdea bizi den egoera "agoniko" eta "patetikoaren" aurrean. Hori esanda, eta gaur Pedro Sanchezek aita santuari Vatikanoan bisita egingo dionez, manamenduak gogorarazi dizkio: "ez duzu lapurtuko" eta "ez duzu gezurrik esango".

Hala erantzun du Feijook Kongresuko korridoreetan, Guardia Zibilaren Unitate Zentrala (UCO) PSOEren Ferraz kaleko egoitza miatzera joan dela galdetu diotenean.
  
Egoera "oso larria" bizi dutela adierazi du Feijook, eta "zenbat sarekada nahiz sumario gehiago" ezagutu behar diren galdetu du, Gobernuak espainiarrei hauteskundeetan hitza eman diezaien.
  
"Egoera agonikoan gaude. Zalantzan jartzen ari gara Gobernuaren zintzotasuna, Gobernu lotsagabea baita, ez bakarrik Alderdi Sozialistarena, zoritxarrez Sanchezek erabateko lotsagabekeriara eraman duena, baizik eta kutsatzeko arriskua izaten hasi gara", nabarmendu du.
  
Feijook esan du ez zekiela zer gertatzen ari zen gaur goizean Ferrazenbaina "beste bat gehiago da, eta ez beste edozein", eta gogorarazi du "ustelkeriari buruzko 11 sumario" irekita daudela. "Eta Sanchez jauna, Vatikanoa bisitatzen. Aita santuarengana hurbildu nahi badu, zazpigarren agindua gogoratu beharko luke, 'ez duzu lapurtuko', eta zortzigarren agindua, 'ez duzu gezurrik esango' ", baieztatu du.

PSOE

Carlos Cuerpo Espainiako Gobernuko lehen presideenteordeak errespetua eskatu du prozesu judizialekiko eta errugabetasun printzipioarekiko, eta legez kanpoko jokabideen aurrean prebentzio mekanismoak indartzeko egindako lana defendatu du. Ester Muñoz PPko bozeramaileari erantzunez egin ditu adierazpen horiek, Diputatuen Kongresuan. 

"Legez kanpoko jarreren aurrean, zero tolerantzia", gaineratu du. 

Oscar Puente Garraio eta Mugikortasun Iraunkorreko ministroak gogor kritikatu du Guardia Zibilaren Unitate Zentral Operatiboa (UCO) asteazken honetan PSOEren Ferraz kaleko egoitza federalean agertu izana, "informazioa eskatzeko".

Ministroak, Exekutiba Federal Sozialistako kide ere badenak, "erregistro" bati buruz hitz egitea aurpegiratu du, eta zalantzan jarri du agenteak Ferrazen aurkeztea beharrezko ote zen. 

"Erregistro bat bezala janzten dute, informazio-eskaera hutsa dena. Bide batez, informazioa eskatzeko, beharrezkoa al da UCOra bidaltzea? Txundigarria da ", adierazi du X-n.

Sumar

Yolanda Diaz Espainiako bigarren presidenteorde eta Lan ministroak aitortu duenez, "ez zaio batere gustatzen politikan ikusten ari dena", Jose Luis Rodriguez Zapatero Espainiako presidente ohia inputatu ostean eta Guardia Zibila  PSOEren Ferrazeko egoitzan sartu den egun berean.

"Nik ez dakit Zapatero jaunak egin duena delitua den ala ez. Ez dagokit niri, epaile bati dagokio", adierazi du Kongresuan Miguel Tellado PPko idazkari nagusiak egindako galdera bati erantzunez.

Vox

 
Santiago Abascal Voxeko buruak Pedro Sanchezen eta Jose Luis Rodriguez Zapateroren "mafia" atxilotzea eta epaitzea eskatu du, eta talde horretan bi horiek "defendatzen eta justifikatzen" dituzten guztiak sartu ditu.

X sare sozialeko bere kontuan zabaldutako bideo batean, Abascalek ironiaz esan du "ez dela astebete edo egun bat ere igarotzen, ordubete ere ez", Gobernuko buruaren eta presidente ohiaren "mafiaren xehetasun berriak" ezagutu gabe. "Geldiarazi eta epaitu egin behar dira", gaineratu du. 
 

ERC

Bestalde, Gabriel Rufian ERCk Kongresuan duen bozeramailearen ustez, "anomalia izugarria" da alderdi politiko baten egoitza miatzea, eta PSOEren legez kanpoko finantziazioa ez dagoela ziurtzat jo du. "Kanpaina zer den edo zer den ez dakigun une batean gaude", gaineratu du.

"Une honetan ez dakizu zer den egia edo zer ez, zer den kanpaina edo zer ez", azpimarratu du, gertakariaren ostean ERCk hauteskundeak eskatuko dituen azaltzeko eskatu diotenean.

Rufianek hasiera batean esan du "frogak eta epai irmo bat" egon beharko liratekeela bere alderdiak hauteskundeak aurreratzea eskatzeko, eta gogorarazi du beti jarri dutela "marra gorri" gisa PSOEren balizko "legez kanpoko finantzaketa" frogatzea.

Guardia Zibilaren UCO PSOEren Ferrazeko egoitzan sartu da
Epaileak ekainaren 17ra eta 18ra atzeratu du Zapateroren deklarazioa, Plus Ultra auzian ikertu gisa
Psoe Espainiako gobernua Alderdi Politikoak Ustezko ustelkeria politikoa Politika

Zure interesekoa izan daiteke

MADRID, 27/05/2026.- Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se encuentran desde primera hora de este miércoles en la sede central del PSOE en la calle Ferraz de Madrid para requerir información en relación al caso Leire que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, han informado a EFE fuentes próximas a la investigación. EFE/ Borja Sanchez-Trillo
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Guardia Zibilaren Unitate Zentral Operatiboa PSOEren Ferrazen da, Leire Diezi egindako ordainketen inguruko dokumentazio bila

Guardia Zibilaren Unitate Zentral Operatiboko (UCO) agenteak asteazken honetako lehen ordutik daude PSOEren egoitza nagusian, Madrilgo Ferraz kalean; dokumentazio-errekerimendua da egiten ari direna, ez erregistro bat. Leire Diez PSOEko militante ohiari alderdiaren kontrako prozedura judizialak zapuzteko lanengatik ustez egindako ordainketekin lotutako auziari lotuta dago jarduketa.

gabriel rufian
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Rufian: "Beti esan izan da legealdiek EAJk dioena irauten dutela"

EAJk Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteari hauteskunde orokorrak ez aurreratzea "arduragabea" litzatekeela esan ostean, Gabriel Rufian ERCk Kongresuan duen bozeramaileak esan du beti esan izan dela EAJk erabakitzen duela legealdien iraupena. Kongresuko pasilloetan egindako adierazpenetan, buruzagi kataluniarrak azaldu du bere alderdiak hauteskundeak aurreratzea eskatuko lukeela PSOEren finantziazio irregularra frogatuko balitz.

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Loiun gertatutakoaren kronologia, Zupiriaren arabera

Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako Segurtasun sailburuak adierazi duenez, Ertzaintzak Loiuko aireportuan egindako esku-hartzea agenteen aurkako "aldez aurreko eraso" eta "probokazio" bati emandako erantzuna izan zen, baina dispositiboaren kudeaketa "beste modu batera" egin behar zela onartu du. Zupiriak ordena publikoko arazo bat izan zela defendatu du, eta barne ikerketa batek indarraren erabilera proportzionala izan ote zen zehaztuko duela baieztatu du.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X