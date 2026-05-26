Peinado epaileak Begoña Gomez epaiketa aurreko entzunaldi batera deitu du, ekainaren 9an
Epaile instruktoreak ikertuei —Begoña Gomez, Cristina Alvarez eta Juan Carlos Barrabes—ohartarazi die epaitegira agertu beharko dutela eta saio horretan kautelazko neurriak hartu daitezkeela.
Juan Carlos Peinado epaileak Begoña Gomez, Pedro Sanchez Espainiako gobernuburuaren emaztea, deitu du datorren ekainaren 9an egingo den epaiketa aurreko entzunaldi batera.
Gomez ez ezik, epaileak beste bi ikertuak ere deitu ditu —Cristina Alvarez aholkularia eta Juan Carlos Barrabes enpresaburua— eta hirurei ohartarazi die aurrez aurre parte hartu beharko dutela entzunaldi horretan. Are gehiago, joaten ez badira "indar publikoek" eramango dituztela nabarmendu du epaileak.
Gainera, saio horretan beraien aurkako kautelazko neurriak har ditzake Peinado epaileak.
Duela gutxi, Peinadok atzera bota ditu hiru ikertuek auzia artxibatzea eskatuz jarritako helegiteak. Horrez gain, ahozko epaiketa abiatzea eskatu zuen.
Dena den, Probintzia Auzitegiak ez du horri buruzko erabakirik hartu oraindik.
Begoña Gomezen katedra aurreikusitako araudiaren arabera sortu zela ondorioztatu du UCOk
Plus Ultra auzian Auzitegi Nazionalean egin beharreko deklarazioa atzeratzea eskatu du Zapaterok
Plus Ultra auzia ikertzen ari den Jose Luis Calama epaileari Auzitegi Nazionalean deklarazioa atzeratzea eskatu dio Espainiako Gobernuko presidente ohiak. Ekainaren 2rako deitua zuen Calamak Zapatero.
Zupiriak barkamena eskatu du Loiuko istiluengatik eta Eusko Jaurlaritzak Gazako genozidioa gaitzesten duela berretsi du
Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako Segurtasun sailburuak onartu egin du Ertzaintzak Loiuko aireportuan izandako jokabidearen irudiek nazioartean izan duten eragina, eta ziurtatu du ez zela "gertatu behar". Gainera, berretsi egin du Eusko Jaurlaritzak gaitzetsi egin duela Israelek Gazan egindako erasoa, eta aireportuan gertatutakoa "ordena publikoko auzia" izan zela defendatu du.
Nazionalisten arteko "elkar hartzeaz" eta "euskal prozesuaren" arriskuaz ohartarazi du Anduezak
Eneko Andueza PSE-EEko idazkari nagusiaren esanetan, EAJk eta PSE-EEk hizkuntza eskakizunen inguruan landutako adostasunetik atera dira jeltzaleak eta hori dago azken asteetako tentsioaren atzean.
ZUZENEAN | Zupiriaren agerraldia Legebiltzarrean
Bingen Zupiria Segurtasun sailburuak agerraldia egingo du 12:00etan Eusko Legebiltzarreko Erakunde, Gobernantza Publiko eta Segurtasun Batzordean, larunbatean Global Sumud Flotillako sei kide iritsi zirenean Ertzaintzak Loiuko aireportuan izandako jokabideari buruzko azalpenak emateko.
Global Sumudeko kideen aurka Ertzaintzak izandako jokabidea salatu dute hainbat lagunek Legebiltzarraren atarian
Eusko Legebiltzarrean eguerdian Bingen Zupiria Segurtasun sailburuak Loiuko aireportuan ertzaintzak Global Sumudeko kideen aurka kargatu izanari buruzko azalpenak emango ditu. Hori baino lehen, goizeko 09:00etan hasita, Ertzaintzaren jokabidea gogor salatu Legebiltzar atarian 50 lagun inguruk. Ertzainez inguratuta ari dira egiten protesa Gasteizen; oso haserre daudela esan dute eta ertzaintza egin dute gertatu zen guztiaren errudun.
Gurutzetako batzokian Ertzaintzaren aurkako pintadak egin dituztela salatu du Bizkaiko EAJk
EAJk Gurutzeta auzoan, Barakaldon, duen egoitzan, pintadak agertu dira fatxadan, mezu iraingarriekin. Alderdiak gertatutakoa gaitzetsi du, eta egin dituztenak zein "beste aldera begiratzen dutenak" kritikatu ditu.
Nafarroako torturaren beste zortzi biktima aitortu ditu Foru Gobernuak
Ebazpen horiekin, dagoeneko 137 dira 16/2019 Foru Legearen esparruan ofizialki indarkeria politikoaren biktima gisa aitortutako pertsonak.
Zupiriak Ertzaintzak Flotillako kideen harreran izandako jarrerari buruzko azalpenak emango ditu eguerdian Legebiltzarrean
Segurtasuneko sailburuaren agerraldia Eusko Legebiltzarreko Erakunde, Gobernantza Publiko eta Segurtasun Batzordean izango da. Arartekoak ofiziozko espedientea ireki du Ertzaintzak Loiun izan zuen jokabidearen aurrean.
Ikertzaileek uste dute Zapaterok etxetik ematen zituela "jarraibide" nagusiak
Espainiako presidente ohiak Madrilgo Las Rozas auzoan duen bizitokia ustezko ustelkeria sarearen gune garrantzitsua zela dio UDEFen txostenak, nahiz eta epaileak ez zuen eman hura miatzeko baimenik.