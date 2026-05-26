INVESTIGACIÓN
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El juez Peinado cita a Begoña Gómez a una audiencia preliminar el 9 de junio

El instructor les advierte a los investigados —Begoña Gómez, Cristina Álvarez y Juan Carlos Barrabés— que deberán comparecer en persona a esa audiencia preliminar, en la que “se podría adoptar alguna medida cautelar de naturaleza personal”.  

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Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, en una imagen de archivo. Foto: EFE
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Agencias | EITB

Última actualización

El juez Juan Carlos Peinado ha citado el próximo 9 de junio a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, para la audiencia previa de cara al posible juicio con jurado popular por cuatro delitos: corrupción en los negocios, malversación, tráfico de influencias y apropiación indebida de marca. 

Junto a Begoña Gómez, el juez cita a los otros dos investigados —la asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés— y les advierte de que deberán comparecer en persona a esa audiencia preliminar sobre la procedencia de la apertura del juicio oral.

El instructor acuerda que "dichos acusados comparezcan personalmente" y "con apercibimiento de ser conducidos por la fuerza pública al acto de la audiencia preliminar a los efectos de, en su caso, celebrar la correspondiente comparecencia con su presencia, en la que se podría adoptar alguna medida cautelar de naturaleza personal que evite o minimice el riesgo de tratar de eludir la acción de la justicia".

Peinado rechazó recientemente los recursos que pedían archivar la investigación contra los tres imputados e insistió en enviarles a un juicio por jurado, como propuso al finalizar la fase de instrucción el pasado mes de abril. Sin embargo, la Audiencia Provincial tiene pendiente decidir al respecto. 

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