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El PNV de Bizkaia denuncia pintadas en el batzoki de Cruces contra la Ertzaintza

La sede del PNV en el barrio de Cruces, en Barakaldo, ha aparecido con pintadas en su fachada con mensajes ofensivos. El partido ha condenado los hechos y ha criticado tanto a quienes los han hecho como a quienes, dice, “miran hacia otro lado”.
Batzoki de Barakaldo
Pintadas en el batzoki de Barakaldo. Foto: Instagram.com/eajpnvbarakaldo
Euskaraz irakurri: Gurutzetako batzokian Ertzaintzaren aurkako pintadak egin dituztela salatu du Bizkaiko EAJk
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EITB

Última actualización

El PNV de Bizkaia ha denunciado las pintadas aparecidas este martes en el batzoki del barrio de Cruces, en Barakaldo, con mensajes contra la Ertzaintza y contra la propia formación.

En la fachada han aparecido expresiones como “Zipaios”, “Zipaios sionistas” o “PNV, ata a tus perros”, lo que el partido jeltzale ha calificado de insultos y amenazas “inaceptables”.

En su reacción, el PNV ha señalado que hay grupos que están utilizando a la Ertzaintza como parte de su estrategia política y que, con ello, contribuyen a poner en cuestión de forma constante el trabajo de la policía vasca.

También ha criticado que, en su opinión, esas mismas formaciones no asumen sus responsabilidades en materia de seguridad cuando gobiernan en los ayuntamientos.

Además, el partido ha extendido su denuncia a quienes, según afirma, no reaccionan ante este tipo de actos. “Miran hacia otro lado cuando se producen insultos, agresiones o destrozos en fachadas o mobiliario urbano”, ha señalado el PNV de Bizkaia, que ha concluido que esta actitud “retrata” tanto a quienes cometen los hechos como a quienes los ignoran.

Barakaldo EAJ-PNV Política

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