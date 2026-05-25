El Ararteko abre un expediente de oficio por la intervención de la Ertzaintza en Loiu

El Ararteko, defensor del pueblo en Euskadi, ha abierto un expediente de oficio para conocer las circunstancias en las que se produjo la intervención de la Ertzaintza este sábado en el aeropuerto de Loiu, a la llegada de varios activistas de la Flotilla Global Sumud.



En su resolución, el Ararteko señala que "la gravedad de los hechos y su impacto" le ha llevado a iniciar la tramitación de este expediente y verificar si el uso de la fuerza y la correspondiente investigación interna de la actuación policial se adecuan a las "normas, instrucciones y principios aplicables", así como a las recomendaciones de esta institución sobre las actuaciones y prácticas policiales.



Recuerda el Ararteko que en las imágenes de lo sucedido se observan "altercados en los que los agentes golpean con porras a los activistas y a algunas personas que les esperaban", al tiempo que utilizan la fuerza para reducirlos e inmovilizarlos.



En esta actuación varias personas resultaron heridas y cuatro detenidas por desobediencia grave, resistencia y atentado a agente de la autoridad.



La apertura de este expediente se ha anunciado la víspera de que el consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, comparezca en comisión del Parlamento Vasco para dar explicaciones sobre esta actuación.

