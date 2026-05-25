Coalición Canaria da por finiquitada la legislatura, mientras EH Bildu y Sumar piden a Sánchez que continúe

Horas después de las declaraciones del PNV en Durango, reclamando finalizar la legislatura antes de final de año, se suceden los pronunciamientos de los diferentes grupos con representación en el Congreso de los Diputados. En términos similares a los jeltzales, Coalición Canaria ha dado por finiquitada la legislatura. “Toca que los ciudadanos elijan nuevo gobierno”, han indicado.

La portavoz de Coalición Canaria en el Congreso, Cristina Valido, ha indicado que “es evidente que la legislatura ya no va a dar más de sí”, y ha reivindicado “el derecho a pronunciarse" de los ciudadanos.

Las declaraciones de Otegi

Frente a esta posición, EH Bildu se ha mostrado a favor de seguir adelante con la legislatura. Según ha indicado el líder de la coalición abertzale en una entrevista en La Vanguardia, “lo que resta de legislatura debe tener un propósito”.

“Un gobierno progresista en España necesita también un programa de mínimos, que incluya la reforma plurinacional”, ha indicado Otegi.

Mientras, desde Sumar han rechazado la opción de adelanto electoral, y han exigido al PSOE que aproveche lo que resta de legislatura.

Sumar pide medidas en vivienda

La coordinadora general de Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha descartado la opción del adelanto electoral y ha advertido al presidente del PNV, Aitor Esteban, que "lo que está a la vuelta de la esquina" es la derecha de PP y Vox, como viene marcando la tendencia del actual ciclo electoral autonómico.

Durante su intervención en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, ha apelado a que los dirigentes políticos tienen que estar "a la altura del momento" y ha instado al PSOE a "tomarse en serio" el tiempo que les queda de legislatura para concretar una serie de banderas, como la vivienda y la aprobación definitiva de la prórroga de los contratos de alquiler.



Lara Hernández ha destacado que la prioridad es "arremangarse" y trabajar "intensamente" para evitar que la "extrema derecha" forme parte del Gobierno y que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, alcance la presidencia del Ejecutivo.

Sumar, asimismo, ha denunciado que desde el inicio del actual mandato el Gobierno está sufriendo una "operación a gran escala" para provocar su deslegitimación y que ante esa "música de fondo" tienen "malas noticias" para todos aquellos que aspiran a su caída, porque el Ejecutivo de coalición "va a seguir adelante impulsando políticas".

La reacción de Javier de Andrés

Mientras, el líder del PP en el País Vasco, Javier de Andrés, considera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no tiene motivos para inquietarse porque en el PNV sigue teniendo su mejor socio".

De Andrés, en unas declaraciones difundidas por su partido, se ha referido a las palabras pronunciadas este domingo por el presidente del PNV, Aitor Esteban, quien consideró una "irresponsabilidad" que la legislatura continúe más allá de 2026 en las actuales circunstancias.

A juicio del presidente de los populares vascos, estas manifestaciones de Esteban "sobre las corrupciones del Partido Socialista y todo el lío de (José Luis Rodríguez) Zapatero lo que demuestran es que el PNV sabe qué clase de socio es Pedro Sánchez, pero en modo alguno que vaya a romper con él".

"Por el contrario, lo que ocultó Esteban y el PNV es que realmente el PSOE vuelve a ser su socio para las próximas elecciones municipales y forales; lo necesita y cuenta con él", ha concluido.