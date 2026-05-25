Coalicion Canariak legegintzaldia amaitutzat eman du, eta EH Bilduk eta Sumarrek jarraitzeko eskatu diote Sanchezi
Arnaldo Otegik La Vanguardian egindako elkarrizketa batean adierazi duenez, legealditik geratzen denak "helburu bat izan behar du".
EAJk Durangon egindako adierazpenen ondoren —legealdia urte amaiera baino lehen bukatzeko eskatu zuen—, Diputatuen Kongresuan ordezkaritza duten talde politikoen erreakzioak bata bestearen atzetik etorri dira. Jeltzaleen ildotik, Coalicion Canariak ere agortutzat jo du legealdia. "Herritarrek gobernu berria aukeratzeko garaia da", adierazi dute.
Diputatuen Kongresuan Coalicion Canariaren bozeramaile Cristina Validoren esanetan, "agerikoa da legealdiak ez duela gehiagorako emango", eta herritarrek "iritzia emateko duten eskubidea" aldarrikatu du.
Otegiren adierazpenak
Jarrera horren aurrean, EH Bilduk legealdiarekin aurrera egitearen alde egin du. Koalizio abertzaleko buruzagi Arnaldo Otegik La Vanguardian emandako elkarrizketa batean esan duenez, "legealdiari geratzen zaionak helburu bat eduki behar du".
"Espainiako gobernu aurrerakoi batek gutxieneko programa bat behar du izaera plurinazionalaren erreforma jasoko duena", adierazi du Otegik.
Bestalde, Sumarrek baztertu egin du hauteskundeak aurreratzeko aukera, eta PSOEri eskatu dio legealdiari geratzen zaion denbora baliatzeko.
Sumarrek etxebizitzaren aldeko neurriak eskatu ditu
Movimiento Sumarren koordinatzaile nagusi Lara Hernandezek baztertu egin du hauteskundeak aurreratzeko aukera, eta EAJko presidente Aitor Estebani ohartarazi dio "hurbil dagoena" PPren eta Voxen eskuineko gobernua dela, autonomia erkidegoetako azken hauteskunde zikloak erakutsi duen joeraren arabera.
Nueva Economia Forumek antolatutako gosari informatibo batean egin duen hitzaldian, Hernandezek adierazi du buruzagi politikoek "uneak eskatzen duen mailan" egon behar dutela, eta PSOEri eskatu dio legealdiari geratzen zaion denbora "serio hartzeko", hainbat neurri gauzatzeko: besteak beste, etxebizitzaren auzia eta alokairu kontratuen luzapena behin betiko onartzea.
Hernandezek nabarmendu du lehentasuna dela "eskuak lan jarri" eta "gogor lan egitea", "eskuin muturra" gobernura iristea saihesteko eta PPko buru Alberto Nuñez Feijoo Espainiako Gobernuko presidente bihur ez dadin.
Era berean, Sumarrek salatu du egungo legealdia hasi zenetik gobernuak "eskala handiko operazio bat" pairatu duela hura zilegitasunik gabe uzteko, eta ohartarazi du gobernuaren erorketa espero dutenei "albiste txarrak" datozkiela, koalizio gobernuak "politikak bultzatzen jarraituko duelako".
De Andresen erantzuna
De Andresek igandean EAJko presidente Aitor Estebanek esandako hitzei egin die erreferentzia. Buruzagi jeltzaleak adierazi zuen, “arduragabekeria” dela legealdiak 2026az harago jarraitzea egungo egoeran.
Euskadiko popularren presidentearen iritziz, Estebanen adierazpen horiek —“PSOEren ustelkeriei eta Zapateroren aferaren nahasmendu guztiari buruzkoak”— erakusten dute “EAJk badakiela nolako bazkidea den Pedro Sanchez, baina horrek ez duela inola ere esan nahi harekin hautsi egingo duenik”.
“Aitzitik, Estebanek eta EAJk ezkutatu zutena da PSOE berriro ere bere bazkidea izango dela hurrengo udal eta foru hauteskundeetarako; behar du eta harekin kontatzen du”, ondorioztatu du.
Sanchezek Espainiako Gobernuaren kudeaketa defendatu du eta jarraitzeko prest dagoela adierazi du
Espainiako presidenteak adierazpenok egin ditu Estebanek atzo esandakoen ondotik; izan ere, buruzagi jeltzaleak legegintzaldia aurten amaitzeko eskatu zion presidenteari, jarraitzea “arduragabekeria” litzatekeela iritzita.
Begoña Gomezen katedra aurreikusitako araudiaren arabera sortu zela ondorioztatu du UCOk
UCOk Juan Carlos Peinado epaileari bidalitako txostenen arabera, katedra aurreikusitako izapideen arabera sortu zen, eta Gomezen banku-kontuen informazioa "bat dator jarduera profesionalen garapenarekin". Hala ere, irregulartasunak topatu ditu katedraren softwarea garatzeko bi enpresei egindako kontrataziotan: Deloitte Consulting eta Making Science Group.
Coalicion Canariak legegintzaldia bukatutzat eman du eta hauteskundeak eskatu ditu: "Herritarrek gobernu berria aukeratzeko momentua da"
Konfiantza-mozioa eskatu dio Sanchezi, eta PPk zentsura-mozio baterako deitu ez diola esan du, ez dizkiotelako zenbakiak ematen.
Diez-Antxustegi: "EAJ oso kritikoa da Sanchezekin, baina horrek ez du esan nahi Feijoo babestuko dugunik"
Bestalde, "larunbatean Loiun eta Mendizorrotzan ikusitako irudiak ez zitzaizkidan gustatu", adierazi du Ertzaintzak flotillako ekintzaileekin izandako jokabidearen inguruan.
Otxandianok Zupiriari: "Erantzukizunak onartzeak berekin ekarri beharko luke presazko neurriak hartzea"
EH Bilduren bozeramaileak uste du Zupiriak dagokiona egin duela "erantzukizunak bere gain hartzean" baina polizia ereduarekin "arazo larria dagoela" ere ohartarazi du, eta laster ekarpen berri bat egingo dutela iragarri du.
San Kristobal hilerrian ehortzitako presoak izan dituzte gogoan Ezkabako ihesaldiaren omenaldian
Aurten ere, frankismoan bertatik igaro ziren 6.000 presoak oroitu dituzte. Kartzela izan zen San Kristobal, eta inguru horretan 131 gorpu lurperatu zituzten, "Botilen kanposantua" deiturikoan. Omenaldian, lore eskaintzan egin diete presoei.
Estebanek legegintzaldiaren amaierari buruz duen ideia "errespetatzen" duen arren ez duela bat egiten erantzun du Moncloak
Espainiako Gobernuko iturriek berretsi dute Sanchezek legegintzaldia 2027ko udara arte agortzeko asmoa duela. Gainera, azken orduetan kaleratutako txostenek "Zapatero presidente ohiak egindako delituaren froga edo zantzurik ez dagoela" egiaztatzen dutela defendatu dute.
Delinkuentzia Ekonomiko eta Fiskaleko Unitateak Zapatero eta horren alabak jo ditu Plus Ultra sareko onuradun nagusi
Auziaren inguruko bigarren txostena zabaldu du UDEFek. Horrekin lotuta, ekainaren 2an deklaratuko du epailearen aurrean Espainiako Gobernuko presidente ohiak, ikertu gisa.