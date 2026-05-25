Coalicion Canariak legegintzaldia amaitutzat eman du, eta EH Bilduk eta Sumarrek jarraitzeko eskatu diote Sanchezi

Arnaldo Otegik La Vanguardian egindako elkarrizketa batean adierazi duenez, legealditik geratzen denak "helburu bat izan behar du".

(Foto de ARCHIVO) El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, durante una rueda de prensa, en la sede del partido, a 29 de agosto de 2025, en San Sebastián, Guipúzcoa, País Vasco (España). EH Bildu reúne en San Sebastián a la Mesa Política de Hegoalde, coincidiendo con el inicio del curso político, en la que se analizan y trabajan los objetivos del curso, entre ellos, y de manera especial, la convocatoria de la Conferencia Política que tendrá lugar el 20 de septiembre en Tabakalera. Unanue / Europa Press 29/8/2025

Arnaldo Otegi, agerraldi publiko batean. Argazkia: Europa Press

EITB

EAJk Durangon egindako adierazpenen ondoren —legealdia urte amaiera baino lehen bukatzeko eskatu zuen—, Diputatuen Kongresuan ordezkaritza duten talde politikoen erreakzioak bata bestearen atzetik etorri dira. Jeltzaleen ildotik, Coalicion Canariak ere agortutzat jo du legealdia. "Herritarrek gobernu berria aukeratzeko garaia da", adierazi dute.

Diputatuen Kongresuan Coalicion Canariaren bozeramaile Cristina Validoren esanetan, "agerikoa da legealdiak ez duela gehiagorako emango", eta herritarrek "iritzia emateko duten eskubidea" aldarrikatu du.

Otegiren adierazpenak

Jarrera horren aurrean, EH Bilduk legealdiarekin aurrera egitearen alde egin du. Koalizio abertzaleko buruzagi Arnaldo Otegik La Vanguardian emandako elkarrizketa batean esan duenez, "legealdiari geratzen zaionak helburu bat eduki behar du".

"Espainiako gobernu aurrerakoi batek gutxieneko programa bat behar du izaera plurinazionalaren erreforma jasoko duena", adierazi du Otegik.

Bestalde, Sumarrek baztertu egin du hauteskundeak aurreratzeko aukera, eta PSOEri eskatu dio legealdiari geratzen zaion denbora baliatzeko.

Sumarrek etxebizitzaren aldeko neurriak eskatu ditu

Movimiento Sumarren koordinatzaile nagusi Lara Hernandezek baztertu egin du hauteskundeak aurreratzeko aukera, eta EAJko presidente Aitor Estebani ohartarazi dio "hurbil dagoena" PPren eta Voxen eskuineko gobernua dela, autonomia erkidegoetako azken hauteskunde zikloak erakutsi duen joeraren arabera.

Nueva Economia Forumek antolatutako gosari informatibo batean egin duen hitzaldian, Hernandezek adierazi du buruzagi politikoek "uneak eskatzen duen mailan" egon behar dutela, eta PSOEri eskatu dio legealdiari geratzen zaion denbora "serio hartzeko", hainbat neurri gauzatzeko: besteak beste, etxebizitzaren auzia eta alokairu kontratuen luzapena behin betiko onartzea.

Hernandezek nabarmendu du lehentasuna dela "eskuak lan jarri" eta "gogor lan egitea", "eskuin muturra" gobernura iristea saihesteko eta PPko buru Alberto Nuñez Feijoo Espainiako Gobernuko presidente bihur ez dadin.

Era berean, Sumarrek salatu du egungo legealdia hasi zenetik gobernuak "eskala handiko operazio bat" pairatu duela hura zilegitasunik gabe uzteko, eta ohartarazi du gobernuaren erorketa espero dutenei "albiste txarrak" datozkiela, koalizio gobernuak "politikak bultzatzen jarraituko duelako".

De Andresen erantzuna

 
Bitartean, Euskadiko PPko buruzagiak, Javier de Andresek, uste du Pedro Sanchez Gobernuko presidenteak “ez duela kezkatuta egoteko arrazoirik, EAJn bere aliaturik onena izaten jarraitzen duelako”.

De Andresek igandean EAJko presidente Aitor Estebanek esandako hitzei egin die erreferentzia. Buruzagi jeltzaleak adierazi zuen, “arduragabekeria” dela legealdiak 2026az harago jarraitzea egungo egoeran.

Euskadiko popularren presidentearen iritziz, Estebanen adierazpen horiek —“PSOEren ustelkeriei eta Zapateroren aferaren nahasmendu guztiari buruzkoak”— erakusten dute “EAJk badakiela nolako bazkidea den Pedro Sanchez, baina horrek ez duela inola ere esan nahi harekin hautsi egingo duenik”.

“Aitzitik, Estebanek eta EAJk ezkutatu zutena da PSOE berriro ere bere bazkidea izango dela hurrengo udal eta foru hauteskundeetarako; behar du eta harekin kontatzen du”, ondorioztatu du.

