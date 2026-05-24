EAJREN EKITALDIA

Autogobernua indartzen jarraitzeko apustua egin du EAJk Durangon egindako ekitaldi jendetsuan

Hurrengo udal eta foru hauteskundeetarako urtebete falta denean, lehendakariak euskal herritar guztien “eskubide historikoak” gogorarazi eta balioetsi ditu. Testuinguru horretan, enegarren aldiz eskatu du Gernikako Estatutua osorik betetzea.

DURANGO, 24/05/2026.- El presidente del PNV, Aitor Esteban (i) y el lehendakari Imanol Pradales (d), saludan en su llegada al mitin que el PNV ha organizado este domingo en Durango, Bizkaia, con el lema 'Aurrera Diharduen Indarra', “La fuerza que sigue adelante”, a un año de las elecciones municipales y forales. EFE/Javier Zorrilla

EAJren ekitaldi jendetsua, igande honetan, Durangon. Argazkia: EFE

EAJk ekitaldi politiko jendetsua egin du igande goizean Durangoko Landako Gunean. Bertan, Aitor Esteban EBBko presidenteak, Imanol Pradales lehendakariak eta Bizkaia, Gipuzkoa, Araba eta Nafarroako lurralde presidenteek parte hartu dute.

Hurrengo udal eta foru hauteskundeetarako urtebete falta denean izan dute hitzordua, eta alderdi jeltzaleak “aurrera egiten jarraitzeko indar gisa" eta “Euskadi eraikitzen jarraitzeko tresnarik onena” bezala duen zeregina aldarrikatu du.

Bere hitzaldian, EBBko presidenteak sozialistei leporatu die “konfrontazioa etengabe bilatzea”, eta ohartarazi du “Euskadi ezin dela kanpoko eztabaiden oihartzun iraunkor bihurtu”. Bere iritziz, “batzuek euren profil politikoa agerian uzteko eta hedabideetan egoteko beharra dute etengabe, askotan daturik gabe hitz eginez". 

Público asiste al acto político ADI 26/27, a 24 de mayo de 2026, en Durango, Vizcaya, País Vasco (España). El PNV celebra este domingo en Landako Gunea de Durango el acto ADI 26/27, concebido como el pistoletazo de salida para las elecciones municipales y forales de mayo de 2027. Bajo el lema ‘Aurrera Diharduen Indarra’, el Euzkadi Buru Batzar busca movilizar a sus bases ante la inminencia de las citas electorales. David de Haro / Europa Press 24/5/2026

EH Bilduri aipu eginez, publikoki akordio zabalak eta herrialdearen ikuspegi estrategikoa eskatzen dutenak kritikatu ditu, baina, salatu duenez, kudeatzea egokitzen zaien bakoitzean kale egiten dute, ezintasunagatik edo erabakien ondorio politikoei aurre egiteko beldurragatik. “Esan dezagun gauzak diren bezala. Oroimena dugu! Lotsa pixka bat gehiago. Euskadik memoria du!”, esan du.

Halaber, Estebanek adierazi du etxebizitza dela euskal gizartearen kezka nagusietako bat, eta EH Bilduri aurpegiratu dio lezioak eman nahi izatea, azken zazpi urteetan gobernatu duen udalerrietan etxebizitza publikorik sustatu ez duenean. Era berean, koherentzia falta leporatu die, esanez “hemen modu batean jokatzen dutela, guztiari ‘ezetz 'esanez, eta Madrilen beste batean, guztiari‘ bai' esanez”, eta aurpegiratu die “egun batean instituzionaltasunez janzten direla, baina hurrengoan iraindu egiten dutela”.

PPri dagokionez, jeltzaleak esan du “lekuz kanpo” jarraitzen duela, "galduta", ez baitute "herrialdea ulertzen". “Konfrontazio eta liskar ereduak ekarri nahi dituzte hona, baina hori ez dator bat gure izateko eta egiteko moduarekin. Euskadik ez du aurrera egiten lubakietatik. Bizikidetzatik, zentraltasunetik eta aniztasunarekiko errespetutik egiten du aurrera”, azpimarratu du Estebanek.

Bestalde, lehendakariak autogobernua indartzen jarraitzearen alde egin du, euskal herritar guztien “eskubide historikoak” gogoratuz eta haien balioa azpimarratuz. Testuinguru horretan, enegarren aldiz eskatu du Gernikako Estatutua osorik betetzea.

“Autogobernua eguneratzeak gaitasun eta berme politiko berriak lortu behar ditu (...) Asko doakigu horretan, herri gisa izango dugun etorkizunak herri demokratiko, justu eta aurreratu bat eraikitzea ahalbidetu diguten balioak indartzea eskatzen baitu”, adierazi du Pradalesek.

El presidente del EBB, Aitor Esteban (c), y el Lehendakari, Imanol Pradales (d), durante el acto político ADI 26/27, a 24 de mayo de 2026, en Durango, Vizcaya, País Vasco (España). El PNV celebra este domingo en Landako Gunea de Durango el acto ADI 26/27, concebido como el pistoletazo de salida para las elecciones municipales y forales de mayo de 2027. Bajo el lema ‘Aurrera Diharduen Indarra’, el Euzkadi Buru Batzar busca movilizar a sus bases ante la inminencia de las citas electorales. David de Haro / Europa Press 24/5/2026
Bere aldetik, Bizkai Buru Batzarreko presidente Iñigo Ansolak berretsi du EAJk "gure gizartea lideratzeko" konpromisoa duela, "justizia eta askatasunerako bidean".

Gipuzko Buru Batzarreko presidente Euge Arrizabalagak ere hartu du hitza, esateko "Eusko Alderdi Jeltzalea gara. Alderdi Abertzalea. Arazoak konpontzeko gaude, handiak zein txikiak, baina eta ez gaude interes pertsonalen zerbitzura. Gure helburu nagusia da herri honen nahia zuzentzea, euskal nazioa egituratzea eta garatzea". Ildo horretan, nabarmendu du "Euskadiren Estatus Politikoaren etorkizunari buruzko erabaki demokratikoak" errespetatu behar direla.

Agerraldian, Araba Buru Batzarreko presidente Jone Berriozabalek ziurtatu du EAJ "euskal gizartaaren zerbitzura" dagoela. "Badakigu zer nahi dugun gure herriarentzat, eta horren bila goaz", erantsi du.

Azkenik, Napar Buru Batzarreko presidente Unai Hualdek azpimarratu du EAJ beharrezkoa dela Nafarroan "gobernu pluralak eratzeko". Bestalde, ohartarazi du beti erantzungo duela irmo euskara, kultura eta autogobernua jokoan daudenean, sinesten dugun horretan esku hartzeko beldurrik gabe".

Landako Gunea, berezia alderdiarentzat

"Aurrera Diharduen Indarra. ADI 26/27" lelopean, jeltzaleek toki berezi batean egin dute ekitaldia; izan ere, Landako Gunean hauteskunde-kanpainen hasiera izan da eta aspaldi, eta, duela gutxi, Imanol Pradales lehendakarigaia aurkeztu zuten han.

Ekitaldian, buruzagi jeltzaleek alderdiaren batasuna eta indarra goraipatu dute hurrengo erronka politikoei aurre egiteko, alkateen, zinegotzien, Batzar Nagusietako eta aldundietako ordezkarien lanari balioa emanez, baita alderdiko militanteen eta jarraitzaileen inplikazioari ere.

EAJ-PNV Euskal Autonomia Erkidegoa Alderdi Politikoak Imanol Pradales Politika

