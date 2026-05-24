Autogobernua indartzen jarraitzeko apustua egin du EAJk Durangon egindako ekitaldi jendetsuan
Hurrengo udal eta foru hauteskundeetarako urtebete falta denean, lehendakariak euskal herritar guztien “eskubide historikoak” gogorarazi eta balioetsi ditu. Testuinguru horretan, enegarren aldiz eskatu du Gernikako Estatutua osorik betetzea.
EAJk ekitaldi politiko jendetsua egin du igande goizean Durangoko Landako Gunean. Bertan, Aitor Esteban EBBko presidenteak, Imanol Pradales lehendakariak eta Bizkaia, Gipuzkoa, Araba eta Nafarroako lurralde presidenteek parte hartu dute.
Hurrengo udal eta foru hauteskundeetarako urtebete falta denean izan dute hitzordua, eta alderdi jeltzaleak “aurrera egiten jarraitzeko indar gisa" eta “Euskadi eraikitzen jarraitzeko tresnarik onena” bezala duen zeregina aldarrikatu du.
Bere hitzaldian, EBBko presidenteak sozialistei leporatu die “konfrontazioa etengabe bilatzea”, eta ohartarazi du “Euskadi ezin dela kanpoko eztabaiden oihartzun iraunkor bihurtu”. Bere iritziz, “batzuek euren profil politikoa agerian uzteko eta hedabideetan egoteko beharra dute etengabe, askotan daturik gabe hitz eginez".
EH Bilduri aipu eginez, publikoki akordio zabalak eta herrialdearen ikuspegi estrategikoa eskatzen dutenak kritikatu ditu, baina, salatu duenez, kudeatzea egokitzen zaien bakoitzean kale egiten dute, ezintasunagatik edo erabakien ondorio politikoei aurre egiteko beldurragatik. “Esan dezagun gauzak diren bezala. Oroimena dugu! Lotsa pixka bat gehiago. Euskadik memoria du!”, esan du.
Halaber, Estebanek adierazi du etxebizitza dela euskal gizartearen kezka nagusietako bat, eta EH Bilduri aurpegiratu dio lezioak eman nahi izatea, azken zazpi urteetan gobernatu duen udalerrietan etxebizitza publikorik sustatu ez duenean. Era berean, koherentzia falta leporatu die, esanez “hemen modu batean jokatzen dutela, guztiari ‘ezetz 'esanez, eta Madrilen beste batean, guztiari‘ bai' esanez”, eta aurpegiratu die “egun batean instituzionaltasunez janzten direla, baina hurrengoan iraindu egiten dutela”.
PPri dagokionez, jeltzaleak esan du “lekuz kanpo” jarraitzen duela, "galduta", ez baitute "herrialdea ulertzen". “Konfrontazio eta liskar ereduak ekarri nahi dituzte hona, baina hori ez dator bat gure izateko eta egiteko moduarekin. Euskadik ez du aurrera egiten lubakietatik. Bizikidetzatik, zentraltasunetik eta aniztasunarekiko errespetutik egiten du aurrera”, azpimarratu du Estebanek.
Bestalde, lehendakariak autogobernua indartzen jarraitzearen alde egin du, euskal herritar guztien “eskubide historikoak” gogoratuz eta haien balioa azpimarratuz. Testuinguru horretan, enegarren aldiz eskatu du Gernikako Estatutua osorik betetzea.
“Autogobernua eguneratzeak gaitasun eta berme politiko berriak lortu behar ditu (...) Asko doakigu horretan, herri gisa izango dugun etorkizunak herri demokratiko, justu eta aurreratu bat eraikitzea ahalbidetu diguten balioak indartzea eskatzen baitu”, adierazi du Pradalesek.
Bere aldetik, Bizkai Buru Batzarreko presidente Iñigo Ansolak berretsi du EAJk "gure gizartea lideratzeko" konpromisoa duela, "justizia eta askatasunerako bidean".
Gipuzko Buru Batzarreko presidente Euge Arrizabalagak ere hartu du hitza, esateko "Eusko Alderdi Jeltzalea gara. Alderdi Abertzalea. Arazoak konpontzeko gaude, handiak zein txikiak, baina eta ez gaude interes pertsonalen zerbitzura. Gure helburu nagusia da herri honen nahia zuzentzea, euskal nazioa egituratzea eta garatzea". Ildo horretan, nabarmendu du "Euskadiren Estatus Politikoaren etorkizunari buruzko erabaki demokratikoak" errespetatu behar direla.
Agerraldian, Araba Buru Batzarreko presidente Jone Berriozabalek ziurtatu du EAJ "euskal gizartaaren zerbitzura" dagoela. "Badakigu zer nahi dugun gure herriarentzat, eta horren bila goaz", erantsi du.
Azkenik, Napar Buru Batzarreko presidente Unai Hualdek azpimarratu du EAJ beharrezkoa dela Nafarroan "gobernu pluralak eratzeko". Bestalde, ohartarazi du beti erantzungo duela irmo euskara, kultura eta autogobernua jokoan daudenean, sinesten dugun horretan esku hartzeko beldurrik gabe".
Landako Gunea, berezia alderdiarentzat
"Aurrera Diharduen Indarra. ADI 26/27" lelopean, jeltzaleek toki berezi batean egin dute ekitaldia; izan ere, Landako Gunean hauteskunde-kanpainen hasiera izan da eta aspaldi, eta, duela gutxi, Imanol Pradales lehendakarigaia aurkeztu zuten han.
Ekitaldian, buruzagi jeltzaleek alderdiaren batasuna eta indarra goraipatu dute hurrengo erronka politikoei aurre egiteko, alkateen, zinegotzien, Batzar Nagusietako eta aldundietako ordezkarien lanari balioa emanez, baita alderdiko militanteen eta jarraitzaileen inplikazioari ere.
Te puede interesar
Delinkuentzia Ekonomikorako Unitateak Zapatero eta bere bi alabak jo ditu Plus Ultra sareko onuradun nagusi
Auziaren inguruko bigarren txostena zabaldu du UDEFek. Horrekin lotuta, datorren ekainaren 2an deklaratu beharko du epailearen aurrean Espainiako Gobernuko presidente ohiak, ikertu gisa.
Estebanek legegintzaldia aurten amaitzeko eskatu dio Sanchezi, jarraitzea "arduragabekeria" litzatekeela iritzita
EBBko presidenteak gogorarazi du dagoeneko bederatzi “eskandalu judizial” irekita daudela Espainiako Gobernuaren inguruan. Bere iritziz, “erabat kaltegarriak” dira “politikaren eta gobernuaren egonkortasunaren irudiarentzat.
Zupiriak gaitzetsi egin ditu Flotillako ekintzaileak Loiura heldutakoan izandako istiluak eta "probokazioak"
Kezkatuta agertu da atzoko gertakariekin Ertzaintzaren irudia zikindu daitekeelako, are gehiago Palestinako gatazkarekin eta Israelen genozidioaren salaketekin lotzen direlako.
Zupiriak bere gain hartu du Loiun gertatutakoaren ardura, eta sentitzen duela esan du
Segurtasun sailburuak adierazi du ez zuela gertatu behar, dena hitz eginda zegoelako. “Zailtasunak” onartu ditu horrelakoak “modu baketsuan” konpontzeko, eta Ertzaintzaren eta han bildutakoen jokabidea zuzena izan zen aztertuko dutela gaineratu du.
Indarraren erabileran "iparorratz morala beti eskuan" izatea eskatu zien ostiralean Pradalesek Ertzaintzako kide berriei
Indarraren erabileraz hitz egin zuen, hain zuzen ere, Pradales lehendakarik Arkauten, Ertzaintzaren promozio berriko diplomen banaketan. "Erantzukizuna eta exijentzia etikoa" eskatu zizkien indarraren erabileran; euskal gizartearekin duten konpromisoa dela eta.
Indarraren erabileran "iparrorratz morala beti eskuan" izatea eskatu zien ostiralean Pradalesek Ertzaintzako kide berriei
Indarraren erabileraz hitz egin zuen, hain zuzen ere, atzo, Pradales lehendakarik, Arkauten, Ertzaintzaren promozio berriko diplomen banaketan. "Erantzukizuna eta exigentzia etikoa" eskatu zizkien indarraren erabileran; euskal gizartearekin duten konpromisoa dela eta.
Zupiriak agerraldia egingo du asteartean Legebiltzarrean Loiun gertatutako istiluei buruzko azalpenak emateko
Segurtasun sailburuak eta sail horretako gainerako arduradunek gertatutakoa deitoratu eta erantzun bat emateko konpromisoa hartu dute. "Gertatutakoa eta izan daitezkeen erantzukizunak lehenbailehen argitzen saiatuko gara", esan dute. Bestalde, bihar komunikabideen aurrean egingo du agerraldia Zupiriak.
Flotillako kideen aurka Ertzaintzak izandako jarrera salatu dute EH Bilduk, Sumarrek eta Euskadiko Podemosek
"Elkartasunaren eta giza eskubideen defentsaren ikur den flotillaren aurkako bortizkeriak ez du inolako justifikaziorik. Isralek bahitutako pertsonak Euskal Herrira ailegatzean kolpatu eta atxilotzea ez da onargarria" ohartarazi du EH Bilduk. Oso gogor mintzatu dira Sumar eta Podemos ere.
De Andresen ustez, Zapatero "gizatxarra" da eta Venezuela "bere burua aberasteko" erabili du
Euskadiko PPren presidenteak normaltzat jo du sozialista askok inputazioa ez sinistea, "sozialisten ereduari jarraikiz" jokatu baitzuen Zapaterok. "Horregatik ez dut sinisten", azpimarratu du.