El PNV apuesta por seguir fortaleciendo el autogobierno en un acto multitudinario en Durango
En la cita, celebrada a exactamente un año de las próximas elecciones municipales y forales, el lehendakari ha recordado y puesto en valor los “derechos históricos” de toda la ciudadanía vasca. En este contexto, ha reclamado por enésima vez el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika.
El PNV ha celebrado este domingo en el espacio Landako Gunea de Durango un multitudinario acto político que ha contado con música y las intervenciones del presidente del EBB, Aitor Esteban, el lehendakari Imanol Pradales y los presidentes territoriales de Bizkaia, Gipuzkoa, Araba y Nafarroa.
La cita, celebrada a exactamente un año de las próximas elecciones municipales y forales, ha servido para que la formación jeltzale reivindique su papel como “la fuerza para seguir avanzando” y como “el mejor instrumento para seguir construyendo Euskadi”.
El presidente del EBB ha acusado a los socialistas de “buscar la confrontación continuamente”, y ha advertido que “Euskadi no puede convertirse en el eco permanente de debates ajenos”, en referencia a la constante “necesidad de marcar perfil político y estar en los medios, hablando a menudo sin datos”.
En alusión a EH Bildu, ha criticado a quienes apelan públicamente a la “altura de miras”, a los grandes acuerdos y a una visión estratégica de país, pero que, según ha denunciado, “cada vez que les toca gestionar se dan mus”, ya sea por incapacidad o por temor a afrontar las consecuencias políticas de sus decisiones. “Digamos las cosas como son. ¡Tenemos memoria! Un poco más de vergüenza. ¡Euskadi tiene memoria!”, ha dicho.
Asimismo, Esteban ha señalado que la vivienda es una de las principales preocupaciones de la sociedad vasca, y ha reprochado a EH Bildu que quiera dar lecciones cuando a lo largo de los últimos siete años no ha promovido vivienda pública en los municipios en los que ha gobernado. Igualmente, les ha espetado falta de coherencia, asegurando que “aquí actúan de una manera, diciendo ‘no’ a todo, y en Madrid de otra, diciendo ‘sí’ a todo”, y les ha reprochado que “un día se visten de institucionalidad, pero al día siguiente la denostan”.
Respecto al PP, el jeltzale ha asegurado que “continúa fuera de lugar”, perdidos, ya que “no entienden” el país. “Quieren traer aquí modelos de confrontación y bronca, pero eso no encaja con nuestra manera de ser y de hacer. Euskadi no avanza desde las trincheras. Avanza desde la convivencia, desde la centralidad y desde el respeto a la pluralidad”, ha subrayado.
Por su parte, el lehendakari ha abogado por seguir fortaleciendo el autogobierno, recordando y poniendo en valor los “derechos históricos” de toda la ciudadanía vasca. En este contexto, ha reclamado por enésima vez el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika.
“La actualización de nuestro autogobierno debe lograr nuevas capacidades y garantías políticas (…) Nos va mucho en ello porque nuestro futuro como Pueblo requiere fortalecer los pilares que nos han permitido levantar un País democrático, justo y avanzado”, ha afirmado Pradales.
El acto, bajo el lema ‘Aurrera Diharduen Indarra. ADI 26/27’, ha tenido lugar en un escenario simbólico para la formación, ya que Landako Gunea acogió también en el pasado el arranque de campañas electorales y, más recientemente, la presentación de Imanol Pradales como candidato a lehendakari.
Durante el encuentro, los dirigentes jeltzales han apelado a la unidad y a la fortaleza del partido para afrontar los próximos retos políticos, poniendo en valor el trabajo de alcaldes, concejales, representantes en las Juntas Generales y en las diputaciones, así como la implicación de militantes y simpatizantes de la formación.
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