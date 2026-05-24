El PNV apuesta por seguir fortaleciendo el autogobierno en un acto multitudinario en Durango

En alusión a EH Bildu, ha criticado a quienes apelan públicamente a la “altura de miras”, a los grandes acuerdos y a una visión estratégica de país, pero que, según ha denunciado, “cada vez que les toca gestionar se dan mus”, ya sea por incapacidad o por temor a afrontar las consecuencias políticas de sus decisiones. “Digamos las cosas como son. ¡Tenemos memoria! Un poco más de vergüenza. ¡Euskadi tiene memoria!”, ha dicho.

Asimismo, Esteban ha señalado que la vivienda es una de las principales preocupaciones de la sociedad vasca, y ha reprochado a EH Bildu que quiera dar lecciones cuando a lo largo de los últimos siete años no ha promovido vivienda pública en los municipios en los que ha gobernado. Igualmente, les ha espetado falta de coherencia, asegurando que “aquí actúan de una manera, diciendo ‘no’ a todo, y en Madrid de otra, diciendo ‘sí’ a todo”, y les ha reprochado que “un día se visten de institucionalidad, pero al día siguiente la denostan”.

Respecto al PP, el jeltzale ha asegurado que “continúa fuera de lugar”, perdidos, ya que “no entienden” el país. “Quieren traer aquí modelos de confrontación y bronca, pero eso no encaja con nuestra manera de ser y de hacer. Euskadi no avanza desde las trincheras. Avanza desde la convivencia, desde la centralidad y desde el respeto a la pluralidad”, ha subrayado.

Por su parte, el lehendakari ha abogado por seguir fortaleciendo el autogobierno, recordando y poniendo en valor los “derechos históricos” de toda la ciudadanía vasca. En este contexto, ha reclamado por enésima vez el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika.

“La actualización de nuestro autogobierno debe lograr nuevas capacidades y garantías políticas (…) Nos va mucho en ello porque nuestro futuro como Pueblo requiere fortalecer los pilares que nos han permitido levantar un País democrático, justo y avanzado”, ha afirmado Pradales.