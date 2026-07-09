El Gobierno de España reconoce como víctima a Josu Zabala Erasun, asesinado a tiros por la Guardia Civil hace 50 años
El joven irunés "padeció persecución por razones políticas e ideológicas" y "tiene derecho al reconocimiento y la reparación", según la declaración emitida por el Ejecutivo español.
En el marco de la Ley de Memoria Democrática, el Gobierno de España ha reconocido como víctima a Josu Zabala Erasun, vecino de Irun que falleció tiroteado por la Guardia Civil hace 50 años en Hondarribia.
La declaración emitida por el Ejecutivo español bajo el título 'Declaración de reconocimiento y reparación personal' recoge que Zabala "padeció persecución por razones políticas e ideológicas" y "tiene derecho a reconocimiento y reparación" en calidad de víctima.
El joven irundarra de 24 años murió en septiembre de 1976 tras recibir dos tiros de la Guardia Civil en una manifestación de protesta en Hondarribia por la desaparición de Eduardo Moreno Bergaretxe, conocido como Pertur.
Según ha dado a conocer Giza Eskubideen Behatokia en un comunicado, que trabaja en el caso de Josu Zabala, la documentación recibida desde el Archivo Militar de El Ferrol "está censurada" y "los archivos siguen cerrados a cal y canto para las víctimas del Estado".
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