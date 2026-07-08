CUMBRE DE LA OTAN
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Sánchez, tras las críticas de Trump: "Las relaciones entre EE.UU. y España son muy positivas"

El presidente del Gobierno de España ha señalado que ha mantenido un conversación con el presidente estadounidense "sin tirantez" tras sus críticas a España. "Ha sido una charla coloquial. Buenas palabras y amabilidad", ha dicho.

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Euskaraz irakurri: Sanchezek, Trumpen kritiken ostean: "AEBren eta Espainiaren arteko harremanak oso positiboak dira"
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Tras las amenazas lanzadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra España, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha evitado entrar en la confrontación y ha defendido la solidez de las relaciones entre ambos países. En lugar de responder directamente a las declaraciones de Trump, Sánchez ha destacado que los vínculos políticos, culturales y económicos entre España y Estados Unidos son magníficos.

En la rueda de prensa ofrecida al término de la cumbre de la OTAN,  Sánchez ha afirmado haber mantenido en Ankara una conversación "sin tirantez" y "con absoluta y total cordialidad" con Trump, después de que este asegurara que España es "una causa perdida", "no tiene remedio, son mala gente", y amenazara con cortar toda relación comercial.

Pero pese a esas manifestaciones,  el jefe del Ejecutivo español ha dicho que solo hubo "buenas palabras y amabilidad" en su charla con el líder republicano, en la que, según ha indicado,  han hablado del Mundial de fútbol  y de otras cuestiones informales.

Sánchez ha asegurado que los ataques los recibe "con calma y paciencia" y también "con cierta normalidad", resaltando que, más allá de las declaraciones, hay unas "relaciones bilaterales muy positivas entre España y Estados Unidos".

Tras recordar que España tiene déficit comercial con Estados Unidos, ha hecho hincapié en que las relaciones comerciales son con la Unión Europea y no de forma individual con cada uno de sus miembros. 

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