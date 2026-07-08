Sánchez, tras las críticas de Trump: "Las relaciones entre EE.UU. y España son muy positivas"
El presidente del Gobierno de España ha señalado que ha mantenido un conversación con el presidente estadounidense "sin tirantez" tras sus críticas a España. "Ha sido una charla coloquial. Buenas palabras y amabilidad", ha dicho.
Tras las amenazas lanzadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra España, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha evitado entrar en la confrontación y ha defendido la solidez de las relaciones entre ambos países. En lugar de responder directamente a las declaraciones de Trump, Sánchez ha destacado que los vínculos políticos, culturales y económicos entre España y Estados Unidos son magníficos.
En la rueda de prensa ofrecida al término de la cumbre de la OTAN, Sánchez ha afirmado haber mantenido en Ankara una conversación "sin tirantez" y "con absoluta y total cordialidad" con Trump, después de que este asegurara que España es "una causa perdida", "no tiene remedio, son mala gente", y amenazara con cortar toda relación comercial.
Pero pese a esas manifestaciones, el jefe del Ejecutivo español ha dicho que solo hubo "buenas palabras y amabilidad" en su charla con el líder republicano, en la que, según ha indicado, han hablado del Mundial de fútbol y de otras cuestiones informales.
Sánchez ha asegurado que los ataques los recibe "con calma y paciencia" y también "con cierta normalidad", resaltando que, más allá de las declaraciones, hay unas "relaciones bilaterales muy positivas entre España y Estados Unidos".
Tras recordar que España tiene déficit comercial con Estados Unidos, ha hecho hincapié en que las relaciones comerciales son con la Unión Europea y no de forma individual con cada uno de sus miembros.
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