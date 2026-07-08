Sánchez, tras las críticas de Trump: "Las relaciones entre EE.UU. y España son muy positivas"

Tras las amenazas lanzadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra España, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha evitado entrar en la confrontación y ha defendido la solidez de las relaciones entre ambos países. En lugar de responder directamente a las declaraciones de Trump, Sánchez ha destacado que los vínculos políticos, culturales y económicos entre España y Estados Unidos son magníficos.

En la rueda de prensa ofrecida al término de la cumbre de la OTAN, Sánchez ha afirmado haber mantenido en Ankara una conversación "sin tirantez" y "con absoluta y total cordialidad" con Trump, después de que este asegurara que España es "una causa perdida", "no tiene remedio, son mala gente", y amenazara con cortar toda relación comercial.

Pero pese a esas manifestaciones, el jefe del Ejecutivo español ha dicho que solo hubo "buenas palabras y amabilidad" en su charla con el líder republicano, en la que, según ha indicado, han hablado del Mundial de fútbol y de otras cuestiones informales.



Sánchez ha asegurado que los ataques los recibe "con calma y paciencia" y también "con cierta normalidad", resaltando que, más allá de las declaraciones, hay unas "relaciones bilaterales muy positivas entre España y Estados Unidos".



Tras recordar que España tiene déficit comercial con Estados Unidos, ha hecho hincapié en que las relaciones comerciales son con la Unión Europea y no de forma individual con cada uno de sus miembros.