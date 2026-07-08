"España es una causa perdida": Trump amenaza con suspender todo el comercio con el país
El presidente de EE. UU. plantea suspender los intercambios comerciales por el bajo gasto militar español, mientras Moncloa recibe la advertencia con "tranquilidad y normalidad".
No es la primera vez que recurre a la máxima presión, pero esta vez Donald Trump ha ido un paso más allá en sus advertencias contra España. El presidente de Estados Unidos ha amenazado con suspender de forma inmediata el comercio bilateral y las visitas institucionales tras calificar al país de "causa perdida" y "aliado terrible".
La declaración ha tenido lugar en Ankara (Turquía) durante la cumbre de la OTAN, en una comparecencia conjunta con el secretario general de la alianza, Mark Rutte. Trump ha justificado la medida por el rechazo directo del Gobierno español a elevar su gasto en defensa hasta el 5 % del PIB, criticando que la inversión nacional se mantenga en el límite del 2 %.
"España es un socio pésimo en la OTAN. No participan, no pagan. No quiero tener nada que ver con España. Corten todo el comercio con España, por favor, incluidas las visitas (...) No queremos tener nada que ver", ha dicho Trump. Según el presidente estadounidense, hay que cortar el trato "de inmediato" porque en España "no tiene remedio, son mala gente". "Ganan muchísimo dinero a nuestra costa, y vamos a hacer que ganen mucho menos. No quiero hacer negocios con ellos", ha asegurado.
Moncloa planta cara a Trump: "El comercio es con la UE y entre empresas"
El Gobierno de España no ha tardado en responder a la última amenaza del presidente estadounidense. Fuentes de Moncloa han recibido las palabras de Trump "con tranquilidad y normalidad", señalando con contundencia técnica que la relación comercial se gestiona con la Unión Europea en su conjunto y, por lo tanto, no puede singularizarse contra un solo Estado miembro.
Asimismo, el Ejecutivo de Sánchez ha replicado que los vínculos comerciales se establecen entre empresas y no entre gobiernos, recalcando un dato clave: Estados Unidos tiene superávit comercial con España (les vende más de lo que les compra) y por tanto "se beneficia más" de esa relación.
Pese a las duras críticas de Trump, desde el Gobierno español aseguran que se mantiene una magnífica relación social, cultural y económica con Estados Unidos: "Y no es nuestra intención que eso cambie. La relación bilateral es beneficiosa para ambos países, tanto en el ámbito comercial como en el de la defensa", han zanjado.
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