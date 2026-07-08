"España es una causa perdida": Trump amenaza con suspender todo el comercio con el país

No es la primera vez que recurre a la máxima presión, pero esta vez Donald Trump ha ido un paso más allá en sus advertencias contra España. El presidente de Estados Unidos ha amenazado con suspender de forma inmediata el comercio bilateral y las visitas institucionales tras calificar al país de "causa perdida" y "aliado terrible".

La declaración ha tenido lugar en Ankara (Turquía) durante la cumbre de la OTAN, en una comparecencia conjunta con el secretario general de la alianza, Mark Rutte. Trump ha justificado la medida por el rechazo directo del Gobierno español a elevar su gasto en defensa hasta el 5 % del PIB, criticando que la inversión nacional se mantenga en el límite del 2 %.

"España es un socio pésimo en la OTAN. No participan, no pagan. No quiero tener nada que ver con España. Corten todo el comercio con España, por favor, incluidas las visitas (...) No queremos tener nada que ver", ha dicho Trump. Según el presidente estadounidense, hay que cortar el trato "de inmediato" porque en España "no tiene remedio, son mala gente". "Ganan muchísimo dinero a nuestra costa, y vamos a hacer que ganen mucho menos. No quiero hacer negocios con ellos", ha asegurado.