Los equipos de rescate de Venezuela han encontrado, entre los escombros, el cuerpo de Koro Barriola, la tercera víctima vasca de los terremotos en el país. Donostiarra de 81 años, residía en la Guaria, una de las zonas mas castigadas por los seísmos.

El cuerpo de Barriola ha sido encontrado entre los escombros del edificio en el que residía. Familiares, amigos y la comunidad vasco- venezolana ha participado en las intensas labores de busqueda.

Barriola se convierte así en la tercera víctima mortal vasca confirmada, después de los vizcaínos Alazne Solabarrieta y Jon Sustacha, confirmados en los días posteriores al seísmo.