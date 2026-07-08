Víctimas de la catástrofe
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Hallada en Venezuela Koro Barriola, la tercera víctima vasca entre los escombros

Donostiarra de 81 años, su fallecimiento se une al de Alazne Solabarrieta y Jon Sustacha.
Euskaraz irakurri: Koro Barriola hirugarren euskal biktima aurkitu dute Venezuelan, hondakinen artean
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EITB

Última actualización

Los equipos de rescate de Venezuela han encontrado, entre los escombros, el cuerpo de Koro Barriola, la tercera víctima vasca de los terremotos en el país. Donostiarra de 81 años, residía en la Guaria, una de las zonas mas castigadas por los seísmos.

El cuerpo de Barriola ha sido encontrado entre los escombros del edificio en el que residía. Familiares, amigos y la comunidad vasco- venezolana ha participado en las intensas labores de busqueda.

Barriola se convierte así en la tercera víctima mortal vasca confirmada, después de los vizcaínos Alazne Solabarrieta y Jon Sustacha, confirmados en los días posteriores al seísmo.

 

Venezuela Internacional

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