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Irán amenaza con una "respuesta contundente" a los ataques de Estados Unidos mientras Bahréin y Kuwait activan las alarmas

Las autoridades iraníes denuncian que los bombardeos estadounidenses suponen una ruptura del acuerdo de alto el fuego alcanzado en junio, mientras Estados Unidos sostiene que actuó en respuesta a ataques contra embarcaciones comerciales en el estrecho de Ormuz. La nueva escalada incrementa la tensión en Oriente Medio.
(Foto de ARCHIVO) May 8, 2026, Arabian Sea, International Waters: The U.S. Navy Arleigh Burke-class guided-missile destroyer USS Rafael Peralta intercepts the Iranian-flagged oil tanker M/V Stream, enforcing the self-declared maritime blockade against ships entering or exiting Iranian ports and coastal areas, April 26, 2026, on the Arabian Sea. Europa Press/Contacto/Us Navy/Us Navy 08/5/2026
Buques en Ormuz. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: AEBren erasoei "erantzun irmoa" emango diela mehatxatu du Iranek, eta Bahrainek eta Kuwaitek alarmak piztu dituzte
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EITB

Última actualización

Irán ha amenazado con responder de forma "contundente" a los ataques ejecutados por Estados Unidos contra objetivos situados en el sur del país. La advertencia ha sido realizada por el Cuartel General Central de Jatam al Anbiya, mientras Bahréin y Kuwait han activado las sirenas de alerta ante el temor a una extensión del conflicto. Teherán sostiene que la ofensiva vulnera el alto el fuego acordado entre ambos países el pasado junio, mientras Washington asegura que actuó en respuesta a ataques iraníes contra embarcaciones comerciales en el estrecho de Ormuz.

¿Qué respuesta anuncia Irán?

El Cuartel General Central de Jatam al Anbiya, uno de los principales mandos militares iraníes, ha asegurado que las Fuerzas Armadas responderán de forma "contundente" a lo que considera una "agresión" y un "acto terrorista" por parte de Estados Unidos.

El mando militar también ha advertido de que no permitirá "bajo ninguna circunstancia" que Washington interfiera en la gestión del estrecho de Ormuz. Además, ha insistido en que la única ruta segura para el paso de buques mercantes y petroleros es la establecida por la República Islámica de Irán.

Por su parte, el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, ha afirmado en redes sociales que "la era de la intimidación y la extorsión ha terminado" y ha asegurado que Irán no se rendirá ante las presiones estadounidenses.

¿Por qué denuncia Irán una violación del alto el fuego?

El Ministerio de Asuntos Exteriores iraní ha denunciado que los bombardeos constituyen una "violación clara" del Memorando de Entendimiento firmado el pasado 17 de junio entre Washington y Teherán para mantener un alto el fuego permanente.

Según la agencia Tasnim, varias personas han resultado heridas por la metralla en el condado de Sirik, en el sur del país. La agencia oficial IRNA también ha informado de explosiones en la isla de Qeshm y en Bandar Abbas, donde varias embarcaciones pesqueras han quedado calcinadas tras los ataques.

La escalada coincide además con los actos fúnebres del ayatolá Alí Jamenei. El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, ha abandonado su visita oficial a Irak para regresar a Teherán tras conocerse la ofensiva estadounidense.

¿Qué dice Estados Unidos?

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha informado de que ha alcanzado más de 80 objetivos con munición de precisión en el sur de Irán.

Washington sostiene que la operación responde a los supuestos ataques iraníes contra tres embarcaciones comerciales que navegaban por el estrecho de Ormuz. Además, asegura haber destruido más de 60 embarcaciones rápidas de la Guardia Revolucionaria para reducir la capacidad de Irán de atacar el tráfico marítimo internacional.

¿Cómo afecta la crisis a Bahréin y Kuwait?

Las consecuencias de la ofensiva se han dejado sentir rápidamente en los países vecinos.

El Ministerio del Interior de Bahréin ha informado de la activación de las sirenas de alerta y ha pedido a la población que mantenga la calma, se dirija a lugares seguros y siga únicamente la información difundida por los canales oficiales.

En Kuwait, las Fuerzas Armadas han asegurado que los sistemas de defensa aérea están interceptando misiles y drones enemigos y han instado a la ciudadanía a respetar las instrucciones de seguridad emitidas por las autoridades.

La nueva escalada vuelve a situar el estrecho de Ormuz en el centro de la tensión entre Washington y Teherán, con el riesgo de afectar al tránsito de petróleo y mercancías por una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo.

Irán Estados Unidos Oriente Próximo Internacional

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