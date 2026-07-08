¿Qué respuesta anuncia Irán?

El Cuartel General Central de Jatam al Anbiya, uno de los principales mandos militares iraníes, ha asegurado que las Fuerzas Armadas responderán de forma "contundente" a lo que considera una "agresión" y un "acto terrorista" por parte de Estados Unidos.

El mando militar también ha advertido de que no permitirá "bajo ninguna circunstancia" que Washington interfiera en la gestión del estrecho de Ormuz. Además, ha insistido en que la única ruta segura para el paso de buques mercantes y petroleros es la establecida por la República Islámica de Irán.

Por su parte, el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, ha afirmado en redes sociales que "la era de la intimidación y la extorsión ha terminado" y ha asegurado que Irán no se rendirá ante las presiones estadounidenses.