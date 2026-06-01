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Irán insiste en que alto el fuego incluye el Líbano y alerta de las consecuencias de los ataques israelíes

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha ordenado a las tropas del país atacar objetivos en el distrito de Dahye, en los alrededores de Beirut, con el argumento de que el grupo chií libanés Hizbulá ha violado el actual alto el fuego.

Libano israel bombardaketak
Ataques israelíes en el sur de Líbano. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Iranek berretsi du Libano su-eten akordioan sartzen dela, eta Israelen erasoen ondorioez ohartarazi du
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EITB

Última actualización

"El alto el fuego entre Irán y Estados Unidos es, sin lugar a dudas, un alto el fuego en todos los frentes, incluido el Líbano”. Así se ha expresado, en un mensaje difundido en redes sociales, el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí.,

El líder iraní considera que la violación del alto el fuego establecido el 8 de abril “en un solo frente constituye una violación del alto el fuego en todos los frentes”. Según ha dicho, Estados Unidos e Israel son responsables de las consecuencias de cualquier violación”.

En las últimas horas varios altos cargos iraníes han insistido en que el alto el fuego en vigor desde el 8 de abril con Estados Unidos incluía el fin de las hostilidades en el Líbano. Entre ellos se encuentra el presidente del Parlamento y negociador jefe iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, quien ha advertido que Estados Unidos e Israel pagarán por lo que Teherán considera el incumplimiento de la tregua.

Bombardeos en el Líbano

Sin embargo, el Estado judío ha continuado atacando al país árabe y hoy mismo el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu,  ha anunciado bombardeos contra Beirut. Estas nuevas tensiones se producen en medio de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra.

A finales de la semana pasada, se informó de que Teherán y Washington habían alcanzado un preacuerdo, solo pendiente de la aprobación del presidente estadounidense Donald Trump, pero medios estadounidenses afirmaron más tarde que el mandatario pidió enmendar algunas disposiciones del borrador.

En medio de estas negociaciones, Irán y Estados Unidos han vuelto a intercambiar ataques esta madrugada, con el bombardeo estadounidense a Goruk y la isla de Qeshm y la respuesta iraní contra la base desde la que procedió el ataque.

Petición de la UE

La Unión Europea ha instado a Israel a detener su escalada militar en el Líbano y a respetar la soberanía y la integridad territorial del país. "Pedimos a Israel que detenga su escalada militar en Líbano y que respete la soberanía y la integridad territorial de Líbano", ha señalado el portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior, Anouar El Anouni, durante la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea.

El portavoz comunitario ha reclamado que continúen los esfuerzos diplomáticos para rebajar la tensión en la región, incluidos los impulsados por Estados Unidos, y ha reiterado el respaldo europeo a una solución negociada que evite una nueva escalada del conflicto.

Titulares de Hoy Líbano Israel Irán Benjamín Netanyahu Internacional

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