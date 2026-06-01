Sin embargo, el Estado judío ha continuado atacando al país árabe y hoy mismo el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha anunciado bombardeos contra Beirut. Estas nuevas tensiones se producen en medio de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra.

A finales de la semana pasada, se informó de que Teherán y Washington habían alcanzado un preacuerdo, solo pendiente de la aprobación del presidente estadounidense Donald Trump, pero medios estadounidenses afirmaron más tarde que el mandatario pidió enmendar algunas disposiciones del borrador.

En medio de estas negociaciones, Irán y Estados Unidos han vuelto a intercambiar ataques esta madrugada, con el bombardeo estadounidense a Goruk y la isla de Qeshm y la respuesta iraní contra la base desde la que procedió el ataque.

Petición de la UE

La Unión Europea ha instado a Israel a detener su escalada militar en el Líbano y a respetar la soberanía y la integridad territorial del país. "Pedimos a Israel que detenga su escalada militar en Líbano y que respete la soberanía y la integridad territorial de Líbano", ha señalado el portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior, Anouar El Anouni, durante la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea.

El portavoz comunitario ha reclamado que continúen los esfuerzos diplomáticos para rebajar la tensión en la región, incluidos los impulsados por Estados Unidos, y ha reiterado el respaldo europeo a una solución negociada que evite una nueva escalada del conflicto.