Activan aislamiento por sospecha de ébola en un hombre residente en Cerdeña (Italia)
El hombre regresó de la capital de la República Democrática del Congo, donde se está produciendo un brote de ébola, en un vuelo que aterrizó en Roma ayer, sábado, y posteriormente tomó otro vuelo a Cerdeña. Allí, informó de haber tenido fiebre y una tos leve durante un par de días.
El Ministerio de Salud de Italia ha comunicado que se han activado los protocolos para un hombre sospechoso de posible contagio del virus del Ébola en Cagliari, en la isla de Cerdeña, y se le ha aislado en un hospital.
El hombre regresó de Kinsasa, capital de la República Democrática del Congo, donde se está produciendo un brote de ébola, en un vuelo que aterrizó en Roma ayer, sábado, y posteriormente tomó otro vuelo a Cerdeña. Allí, informó de haber tenido fiebre y una tos leve durante un par de días.
La autoridad sanitaria local llevó a cabo la investigación epidemiológica y determinó que el hombre había visitado a familiares en Kinsasa a principios de mayo, pero nunca había salido de la ciudad.
La zona donde se está produciendo el brote, la provincia de Ituri, está muy lejos de la capital y, por lo tanto, aunque los resultados de las pruebas están pendientes, la situación no se considera preocupante.
Hasta ahora, las dos personas a las que se les realizaron pruebas del virus del Ébola en el hospital Sacco de Milán (norte) tras haber regresado recientemente de Uganda habían dado resultado negativo.
El Ministerio de Salud indica en su último comunicado que seguirá proporcionando actualizaciones oficiales en función de la evolución de la situación epidemiológica e insiste en que el riesgo en Italia sigue muy bajo.
El brote, que se declaró en Ituri, se corresponde con la cepa Bundibugyo del ébola, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 % y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).
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